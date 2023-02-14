Выплаты из Нацфонда: возможность передачи накопленных средств по наследству рассматривают в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр финансов РК Даурен Темирбеков озвучил положения проекта программы «Нацфонд детям», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Предусматривается возможность передачи фактически накопленных средств по наследству в соответствии с гражданским законодательством. В случае недееспособности ребенка предоставить право родителям, опекунам на использование средств в порядке, установленном законодательством РК», - сказал Даурен Темирбеков на обсуждении проекта программы в Сенате.

Кроме того, планируются следующие мероприятия:

- Если ребенок до 18 лет уезжает из страны и меняет гражданство Казахстана, то право требования на выплаты утрачивается. Средства перераспределяются между всеми детьми;

- если ребенок до 18 лет покидает страну, не меняя гражданство, право требования на выплаты сохраняется;

- при достижении 18 лет средства на счете сохраняются в течение 5-10 лет;

- при невостребовании средств в течение 5-10 лет предлагается средства на счете переводить на пенсионный счет.



