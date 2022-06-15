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    Выплату в размере 650 фунтов стерлингов получат все жители Великобритании

    15 Июня 2022, 15:08

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 8 млн семей с низким уровнем дохода в Великобритании получат пособие в размере 326 фунтов стерлингов с 14 июля. Осенью последует вторая выплата в сумме 324 фунтов стерлингов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

    Это часть правительственного пакета в объеме 37 млрд фунтов стерлингов, она направлена на оказание помощи наиболее уязвимым слоям населения в условиях резкого роста расходов на электроэнергию, продукты питания и топливо.

    Две выплаты в размере прожиточного минимума – в общей сложности 650 фунтов стерлингов будут автоматически выплачены всем жителям Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии, которые получают какие-либо пособия.

    Кроме того, все семьи в Великобритании, независимо от социального положения, осенью получат 400 фунтов стерлингов в виде помощи для оплаты счетов за электроэнергию, а также ранее объявленную муниципальную налоговую скидку в размере 150 фунтов стерлингов.

    Также будет предусмотрена отдельная выплата в сумме 300 фунтов стерлингов для пенсионеров и 150 фунтов стерлингов для инвалидов, которая будут выплачена дополнительно к пособию 650 фунтов стерлингов.

    По оценкам правительства, миллионы граждан с низким уровнем дохода получат поддержку в размере не менее 1200 фунтов стерлингов в этом году.

    Власти Великобритании в мае объявили о выделении компенсации населению в связи с ростом цен за электроэнергию в октябре.

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

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