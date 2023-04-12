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    Вынесено постановление судебной коллегии по делу об январских событиях в Актобе

    12 Апреля 2023, 23:30

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Судебной коллегией по уголовным делам Актюбинского областного суда рассмотрено уголовное дело, поступившее по апелляционному ходатайству прокурора и апелляционным жалобам осужденных по делу об январских событиях в Актобе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облсуда.

    Ранее специализированный межрайонный суд по уголовным делам вынес вердикт в отношении 18 лиц, причастных, согласно предъявленному обвинению, к январским событиям. Согласно приговору трое из них были оправданы за недоказанностью участия в массовых беспорядках, 8 лиц осуждены к наказанию в виде лишения свободы сроком на 9 месяцев. На основании статьи 63 УК назначенное наказание постановлено считать условным, с установлением пробационного контроля. Также 6 человек были освобождены от наказания с связи с отбытием.

    Кроме того, актюбинец И. был признан виновным в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительного органа по статье 380-1 ч.2 п.п.1,5 УК, участии в массовых беспорядках статья 272 ч.2 УК, и ему с применением Закона «Об амнистии» от 02.11.2022 года было окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

    Еще один подсудимый Қ. был признан виновным в участии в массовых беспорядках по статье 272 ч.2 УК, и ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. В действиях Қ. признан рецидив преступлений.

    После вынесения приговора осужденные, адвокаты и прокурор подали на апелляцию.

    Постановлением судебной коллегии приговор суда первой инстанции был изменен и осужденному Қ. отбывание лишение свободы было назначено в учреждениях уголовно-исполнительной системы не средней, а максимальной безопасности, с учетом рецидива преступления, поскольку он ранее был осужден к лишению свободы за совершение тяжкого преступления.

    Коллегия пришла к выводу, что вина осужденных доказывается в полном объеме материалами уголовного дела, в том числе видеозаписями, действия их квалифицированы правильно, и им назначено наказание соразмерное содеянному.

    Из представленных доказательств достоверно было установлено, что И. в ходе массовых беспорядков, двигаясь на автомашине на большой скорости совершил наезд на сотрудников полиции, оказавшихся на его пути и скрылся с места происшествия. Имея возможность уехать с площади, И. намеренно, целенаправленно ехал на таран оцепления, провоцируя атаку митингующих, массовые беспорядки, тем самым, посягая на жизнь полицейских, выполнявших свои служебные обязанности, что свидетельствует о наличии реальной опасности для их жизни. В результате его действий сотрудникам полиции были причинены телесные повреждения. Наличие у сотрудников экипировки, в том числе бронежилета, щита и каски в свою очередь помогло им отделаться телесными повреждениями легкой степени.

    Суд, учитывая характер и общественную опасность совершенного И. уголовного правонарушения, назначил наказание в виде лишения свободы в пределах санкции статьи. Санкция статьи 380-1 ч.2 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества. Другие альтернативные виды наказания в санкции статьи 380-1 ч.2 УК не предусмотрено. Приговор вступил в законную силу.

    Автор:

    Самал Ендибаева

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