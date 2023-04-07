Вынесен приговор по делу сыновей депутата Жигули Дайрабаева

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Суд№ 2 Тараза вынес приговор сыновьям депутата Мажилиса Парламента РК Жигули Дайрабаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Суд№ 2 города Тараза рассмотрел уголовное дело в отношении 4 лиц, обвиняемых в совершении мошенничества, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (ст.190 ч.4 п.2 УК). Судом установлено, что Кулкеев Ерлан, являясь заместителем руководителя Управления сельского хозяйства акимата Жамбылской области по вопросам растениеводства, а также предприниматели Елибай Елжан, Дидар Молдакалык и Марат Дайрабаев, нарушая правила субсидирования, получили государственные субсидии за приобретенные саженцы клубники сорта «Альбион» (оформив их на крестьянские хозяйства), часть из которых похитили путем мошенничества и потратили на личные нужды, причинив тем самым ущерб государству в размере 550 849 430 тенге», - говорится в сообщении суда.

Вина доказана собранными по делу доказательствами: показаниями свидетелей, видеозаписями, заключениями экспертов, вещественными доказательствами и др.

Прокурор просил по совокупности преступлений назначить Дидару Молдакалык и Марату Дайрабаеву окончательное наказание в виде 5 лет лишения свободы, условно; Кулкееву. - 6 лет лишения свободы, Елибаю - 5 лет лишения свободы, с конфискацией имущества.

Подсудимые вину не признали, просили их оправдать.

При назначении наказания суд признал отягчающим уголовную ответственность и наказание обстоятельством нарушение Кулкеевым принятой им профессиональной присяги. Кулкееву к смягчающим обстоятельствам отнес отсутствие судимостей и наличие у Кулкеева, Дайрабаева Марата и Дидара Молдакалыка малолетних детей.

Приговором суда Кулкеев признан виновным и по совокупности преступлений окончательно ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Елибай Елжану – 5 лет лишения свободы, с конфискацией имущества, с лишением права занимать руководящие должности в организациях любой формы собственности.

Дидару Молдакалыку и Марату Дайрабаеву (сыновьям Жигули Дайрабаева) - по 5 лет лишения свободы, с применением ст. 63 УК условно, с установлением пробационного контроля, также с конфискацией имущества и лишением права занимать руководящие должности в организациях любой формы собственности.

Приговор в законную силу не вступил.



