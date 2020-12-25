Вынесен приговор бывшему управляющему директору «дочки» «КазАгро»

25 декабря приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Нур-Султана признан виновным экс-управляющий директор – член Правления АО «Аграрная кредитная корпорация» Холдинга «КазАгро» Камшимбаев А.А., ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

«Он покушался на хищение 200 000 долларов США, принадлежащих сельхозтоваропроизводителю, при выкупе залогового элеватора, расположенного в Актюбинской области и подстрекательстве к даче взятки. Этим же приговором, пособником в хищении признан виновным депутат Актюбинского областного маслихата Булатов А.И. с назначением наказания 5 лет условно», - говорится в сообщении ведомства.

Вместе с этим, за получение незаконного вознаграждения признан виновным заместитель директора департамента взыскания задолженности АО «Фонд проблемных кредитов» Рахимов Б.Н., с назначением наказания 1 год ограничения свободы (с учетом ранее избранной меры пресечения «содержание под стражей»).

Приговор не вступил в законную силу.