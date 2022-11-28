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    Вымогавшего у медработника 2 млн тенге мужчину задержали в Туркестанской области

    28 Ноября 2022, 16:09

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Мужчина, вымогавший у медработника 2 млн тенге, задержан в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В дежурную часть Жетысайского районного отдела полиции с заявлением обратилась местная жительница, работающая в одном из медицинских учреждений. Со слов потерпевшей, неизвестный мужчина, угрожая ей, вымогал 2 млн тенге.

    Факт полицейские зарегистрировали в Жетысайском РОП по статье 194 ч. 1 УК РК «Вымогательство». С целью раскрытия преступления в ДП Туркестанской области создали следственно-оперативную группу из числа опытных сотрудников.

    В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого при получении около 1,5 млн тенге. Им оказался житель Жетысайского района. В качестве вещественных доказательств оперативники изъяли у мужчины денежные средства.

    Как выяснилось, подозреваемый, якобы недовольный оказанными медицинскими услугами, вымогал у медработника крупную сумму денег. При этом мужчина угрожал, что напишет заявление вышестоящему руководству, чтобы ее уволили. По факту вымогательства проводится досудебное расследование. Подозреваемый арестован. Следствием выясняются все обстоятельства произошедшего.


    Фото: polisia.kz
    Туркестанская область Здравоохранение МВД РК
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