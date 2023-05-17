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    Выгоду от внедрения атомной энергетики пророчат Казахстану международные эксперты

    17 Мая 2023, 10:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент NNWI Тим Йео считает выгодным для Казахстана развитие атомной энергетики и ВИЭ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Растет необходимость в обеспечении энергетической безопасности, поэтому необходимо поддерживать постоянный контакт с представителями индустрии, чтобы обеспечить бесперебойную генерацию электроэнергии. Это напрямую зависит от ситуации на рынке, в частности, от колебания цен. И на возобновляемые источники энергии (ВИЭ), и на атомную энергию влияют те тенденции, которые существуют в части изменений климата. Поскольку мы знаем, что и ВИЭ, и атомная энергия имеют нулевой выброс углерода», - сказал Тим Йео на конференции по обсуждению устойчивой энергетической безопасности в регионе.

    Эксперт объяснил свою мысль.

    «Казахстан может получить выгоду благодаря диверсификации и введению ВИЭ, а также атомной энергии. За последние 12 месяцев мы убедились, насколько непредсказуемым может быть энергетический рынок. Мы можем одномоментно испытать подъем цен и сложности с поставками энергии. Мы считаем, что инвестиции в атомную энергию сокращают выбросы, обеспечивают энергетическую безопасность, а затем мы можем стабилизировать цены на энергоносители», - добавил Т. Йео.

    The New Nuclear Watch Institute (NNWI) – исследовательский центр, который при поддержке атомной отрасли занимается вопросами международного развития ядерной энергетики как средства для правительств по обеспечению долгосрочных потребностей своих стран в устойчивой энергии.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Энергетика Атомная станция
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