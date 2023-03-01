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    Выезды из столицы закрыты из-за погоды - КазАвтоЖол

    1 Марта 2023, 01:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Национальный оператор автодорог республиканского значения сообщил о закрытии движения для всех видов транспорта за пределы столицы во всех направлениях, передает МИА «Казинформ».

    «Вниманию жителей и гостей столицы! В Астане закрыто движение для всех видов транспорта за пределы города во всех направлениях. Это связано с ухудшением погодных условий», - говорится в публикации пресс-службы АО «НК «КазАвтоЖол» в Telegram-канале.

    Пресс-служба МВД Казахстана опубликовала видео, в котором видно, что дороги на выезде из столицы очень скользкие.

    «01.03. с 00:30 в связи с ухудшением погодных условий (дождь, гололед) закрыто движение на автодороге республиканского значения (г. Екатеринбург-г. Алматы км 1291-1353), участок г. Астана-ст. Анар» для всех видов транспортных средств», - говорится также в публикации пресс-службы столичного ДЧС.

    Ранее сообщалось, что в Павлодарской области из-за метели и плохой видимости для всех видов транспорта закрыты две дороги. Из-за гололеда для всех видов транспорта закрыта автодорога Астана-Коргалжын.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Астана Акмолинская область Транспорт Видео МВД РК Дороги Погода КазАвтоЖол
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