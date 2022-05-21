Выездная выставка «Воины Великой степи» состоялась в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – На базе военного колледжа имени Ш. Уалиханова в городе Щучинске Акмолинской области состоялась выездная выставка «Воины Великой степи», посвященной 30-летию Вооруженных сил РК, а также 100-летию Героев ВОВ Талгата Бегельдинова, Маншук Маметовой и Хиуаз Доспановой. Организатором мероприятия выступила Библиотека Елбасы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе Библиотеки Первого Президента, в экспозиции выставки представлены исторические, культурные артефакты, отражающие героические подвиги воинов разных периодов истории Казахстана, начиная с батыров, защищавших свою землю от вражеских набегов джунгар, продолжая героями ВОВ и заканчивая буднями Вооруженных сил Казахстана.

«К своему 30-летию наша армия, как отметил Верховный главнокомандующий Вооруженными силами, Глава государства Касым-Жомарт Токаев, стала незыблемой опорой нашей независимости и государственности. В условиях же глобальных катаклизмов и геостратегической нестабильности в мире, которую мы сейчас наблюдаем, ее роль многократно возрастает… Проведение такого мероприятия в стенах Военного колледжа имени Шокана Уалиханова Министерства обороны Республики Казахстан имеет большой воспитательный и патриотический смысл, поскольку весомая роль в создании мощных, современных и профессиональных Вооруженных сил принадлежит именно системе военного образования», – отметил директор Библиотеки Бакытжан Темирболат.

«Такими мероприятиями мы продолжаем воспитывать чувство патриотизма и любви к Родине у молодежи, узнавать историю наших батыров, героев Второй мировой войны и современных Вооруженных сил», – добавил аким Бурабайского района Асет Муздыбаев.

Выставка состояла из трех разделов. В первом разделе «Сила и мощь казахских батыров» были представлены материалы из собрания Библиотеки Елбасы об истории развития института профессиональных воинов-батыров в казахской степи. Второй раздел «Герои Великой Отечественной войны» был посвящен подвигам воинов-казахстанцев в годы ВОВ. Третий раздел «Вооруженные силы Республики Казахстан» осветил историю их формирования, точкой отсчета которой является 7 мая 1992 года, когда Первый Президент Казахстана Н. А. Назарбаев подписал Указ о создании Вооруженных сил Республики Казахстан.