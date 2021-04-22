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    Выделять региональные гранты для НПО призвали в Казахстане

    22 Апреля 2021, 14:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Центре поддержки гражданских инициатив» призвали местные исполнительные органы финансировать гранты для НПО, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы знаем о точках роста и критики относительно Центра поддержки гражданских инициатив, а также о вопросах, которые поднимаются неправительственным сектором, и работаем над этим. Необходимы кристаллизация работы центра, исключение коррупционных рисков, в том числе при проведении конкурсной процедуры по отбору победителей грантов. Сейчас трансформируются почти все процессы работы центра. Первым приоритетом становится обеспечение большей прозрачности работ конкурсной комиссии», - рассказала председатель правления НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» Лима Диас во время брифинга в СЦК.

    Она сообщила, что в этом году на базе центра будет осуществлен сбор предложений НПО, публичное обсуждение актуальных проблем для формирования рекомендаций.

    «Мы уверены, что с учетом рекомендаций будет сформированы план и темы грантов, которые соответствуют ожиданиям и запросу неправительственного сектора. Центр поэтапно упрощает процедуры, внедряется электронный документооборот и сокращается периодичность отчетности. В 2021 году вместо ежемесячных программных отчетов грантополучатели предоставляют программную документацию раз в два месяца. При этом сроки рассмотрения отчетности сокращены до 7 рабочих дней.

    Лима Диас добавила, что центр внедряет такие инициативы, как привлечение местных исполнительных органов по выделению региональных грантов для НПО.

    «На сегодня грантовое финансирование — гибкий механизм, но из-за высокой конкуренции не позволяет полностью обеспечить охват общественных инициатив, особенно в регионах нашей страны. В этой связи мы приглашаем местные исполнительные органы поддержать нашу инициативу по привлечению местного бюджета для привлечения грантов НПО через центр. Это позволит вовлечь местных активистов к решению насущных вопросов на местах и повысить роль и потенциал сельских НПО, развить местное самоуправление», - предложила председатель Центра поддержки гражданских инициатив.

    Ранее Лима Диас ответила на вопросы журналистов о том, насколько прозрачно выделяются гранты неправительственным организациям.


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Акимат НПО Общество
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