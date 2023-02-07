Выделить всем деньги для автокредитования нереально – ФРП

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя правления Фонда развития промышленности Ринат Гаппаров прокомментировал ситуацию с автокредитованием населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы предупреждали заранее, мы объявили за 5 дней, что будет всего 761 место. Потому что накоплено всего 7,6 млрд тенге. Соответственно, при максимальной сумме кредита в 10 млн тенге, это 761 место. Мы предупреждали казахстанцев, что не сможем всем выделить деньги для автокредитования, это нереально», - сказал Ринат Гаппаров в кулуарах Правительства.

Он объяснил и сбои в работе механизма.

«Поэтому после регистрации 761- го человека, кнопка стала неактивной и начала выдавать ошибки. Были неточности программы, над которыми мы сейчас будем работать. Запуск изначально был пилотным, нам необходимо было получить все комментарии и замечания. Надеюсь, при следующих запусках, которые будут ежемесячно с марта, мы их исправим», - заверил спикер.

Ранее сообщалось, что 6 февраля в Казахстане запустили пилотную платформу для приема заявок по льготному автокредитованию. В Фонде развития промышленности разъяснили порядок подачи заявления на участие в программе.



