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    Выделить средства на реконструкцию теплосетей в двух регионах планируют в Правительстве РК

    11 Апреля 2023, 16:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев на заседании Правительства сообщил, что по реконструкции четырех тепломагистралей в Экибастузе получено положительное заключение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время прорабатывается вопрос по выделению средств из резерва Правительства на реконструкцию и модернизацию тепловых сетей в двух регионах - в Акмолинской и Павлодарской областях», - сказал Марат Карабаев.

    Министр отметил, что 15 марта текущего года получено положительное заключение по реконструкции четырех тепломагистралей (ТМ-2, ТМ-5, ТМ-8, ТМ-12) в Экибастузе на общую сумму 9,6 млрд тенге (5,3 км) и на новое строительство тепловых сетей в Павлодаре на сумму 4,4 млрд тенге (1,8 км).

    По данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития, при уточнении бюджета на 2023 год предусмотрено 1,6 млрд тенге на реализацию 1 проекта (5 км) в Павлодаре по реконструкции тепловых сетей. Также в Павлодаре ведется разработка ПСД по двум проектам теплоснабжения.

    Проект постановления о выделении средств из резерва Правительства (13,3 млрд тенге) находится на согласовании у заинтересованных госорганов.

    В Степногорске и Кокшетау на ремонт тепловых сетей (5,9 млрд тенге, 18,3 км) направлено ходатайство акима Акмолинской области.

    «Ведется отработка по сметной документации. В ближайшее время будет направлено ходатайство в Министерство финансов», - добавил Марат Карабаев.

    Ранее сообщалось, что Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил Правительству проработать вопрос реконструкции частных тепловых сетей.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Акмолинская область Павлодарская область Регионы Бюджет МИИР РК Павлодар
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