Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 442.11 eur/kzt 470.41

    rub/kzt 5.88 cny/kzt 64.28
Прогноз погоды
Астана-4-6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Выделить деньги на развитие детского туризма пообещали в акимате Астаны

    16 Февраля 2023, 17:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Представитель столичной Ассоциации туризма Татьяна Верницкая заявила о необходимости развития детского туризма, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Развитие внутреннего туризма начинается с детского туризма. Когда путешествуют дети, тут же начинают путешествовать взрослые. Огромная просьба – дайте 10 млн тенге на транспорт, и я вам привезу 10 тысяч наших детей в наши музеи. Дети затем придут домой, расскажут родителям, а они в свою очередь поедут сами и привезут младших детей. И у нас заработают музеи», - сказала Татьяна Верницкая на встрече предпринимателей с заместителем акима Ерланом Бекмурзаевым.

    Е. Бекмурзаев, в свою очередь поручил оказать поддержку в этом вопросе.

    «Как только у нас сформируется состав маслихата, на следующее заседание будем вносить», - пообещал замакима.

    Ранее Е. Бекмурзаев сообщил о превышении рядом торговых точек допустимой надбавки на социально-значимые товары.

    «С начала года наши мониторинговые группы около 500 магазинов обошли, из них 198 магазинов превышали торговую надбавку. Есть Закон о торговле, где четко прописано, что надбавка на социально-значимые товары не может превышать 15 %», - сказал представитель акимата.

    Встреча прошла на площадке Палаты предпринимателей города Астаны.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Астана Туризм Культура Бюджет Дети
    Новости по теме
    Новости по теме
    Трасса из Астаны в Щучинск закрыта для всех транспортных средств
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 8 областях Казахстана
    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 4 марта
    Никакого строительства в зеленом массиве не будет – акимат Тараза
    Популярное
    1 Укрепление тенге является кратковременным явлением - эксперт
    2 Церемония открытия чемпионата мира по биатлону прошла в Щучинске
    3 Никакого строительства в зеленом массиве не будет – акимат Тараза
    4 Ребенка из Казахстана прооперировали в долг в Турции, объявлен сбор средств
    5 Подросток погиб при падении с высоты в Атырау
    Новости партнеров