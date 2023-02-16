Выделить деньги на развитие детского туризма пообещали в акимате Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Представитель столичной Ассоциации туризма Татьяна Верницкая заявила о необходимости развития детского туризма, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Развитие внутреннего туризма начинается с детского туризма. Когда путешествуют дети, тут же начинают путешествовать взрослые. Огромная просьба – дайте 10 млн тенге на транспорт, и я вам привезу 10 тысяч наших детей в наши музеи. Дети затем придут домой, расскажут родителям, а они в свою очередь поедут сами и привезут младших детей. И у нас заработают музеи», - сказала Татьяна Верницкая на встрече предпринимателей с заместителем акима Ерланом Бекмурзаевым.

Е. Бекмурзаев, в свою очередь поручил оказать поддержку в этом вопросе.

«Как только у нас сформируется состав маслихата, на следующее заседание будем вносить», - пообещал замакима.

Ранее Е. Бекмурзаев сообщил о превышении рядом торговых точек допустимой надбавки на социально-значимые товары.

«С начала года наши мониторинговые группы около 500 магазинов обошли, из них 198 магазинов превышали торговую надбавку. Есть Закон о торговле, где четко прописано, что надбавка на социально-значимые товары не может превышать 15 %», - сказал представитель акимата.

Встреча прошла на площадке Палаты предпринимателей города Астаны.

