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    Выделить 70 млрд тенге Продкорпорации для форвардного закупа предлагают в РК

    7 Февраля 2023, 13:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Выделить из бюджета в уставный капитал Продкорпорации 70 млрд тенге для форвардного закупа предложил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Немаловажный вопрос – проведение весенней кампании в оптимальные сроки. Этому способствуют меры, принимаемые государством в том числе форвардный закуп Продкорпорации. В 2020 году на эти цели из бюджета выделено 24,5 млрд тенге. В последующие годы финансирование программы увеличивалось (в 2022 году составило 120 млрд тг), при этом полностью осуществлялось за счет средств Продкорпорации», - сказал Ербол Карашукеев.

    По словам министра, учитывая повышение банковских ставок, корпорация ограничена в средствах для финансирования форвардного закупа. Вместе с тем, за счет имеющихся средств корпорация прорабатывает 2 механизма финансирования проведения весенне-полевых работна общую сумму порядка 31,5 млрд тенге:

    Первое - весенне-летнее авансирование за счет заемных средств в сумме 20 млрд тенге без применения комиссии за пользование средствами с учетом обращений регионов. При этом, в случае увеличения суммы займов, Продкорпорации для форвардного закупа потребуется компенсация в виде поставки сельхозтоваропроизводителям дополнительного объема.

    Второе - выдача товарного кредита (объем 100 тысяч тонн) преимущественно крупным сельхозтоваропроизводителям для реализации ими зерна и финансирования весенне-полевых работ на сумму порядка 11,5 млрд тенге.

    «Для увеличения суммы финансирования весенней кампании через форвардный закуп предлагается выделить из бюджета в уставный капитал Продкорпорации 70 млрд тенге. Для этого вносятся изменения в концепцию развития АПК, где будет предусмотрено соответствующее мероприятие. В этой связи, учитывая важность вопросов прошу поручить Миннацэкономики совместно с АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства» в ускоренном порядке предоставить заключения на государственный инвестиционный проект и финансово-экономическое обоснование по увеличению уставного капитала Корпорации в 2023 году, с отлагательным условием», - резюмировал глава МСХ.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Сельское хозяйство
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