Выдали бюллетени для голосования за родственников – Генпрокуратура РК о нарушениях на выборах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Генеральной прокуратуре сообщили о нарушениях во время проведения выборов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На избирательных участках члены комиссий по просьбе избирателей допустили выдачу бюллетени для голосования за родственников и нарушение требования о равном избирательном праве. Все члены комиссий, выдавшие бюллетени, сразу же отстранены от работы на участках. В настоящее время местными прокурорами принимаются меры для привлечения их к административной ответственности по статье 110 Кодекса РК об административных правонарушениях», - сообщил в эфире онлайн-телемарафона представитель Генеральной прокуратуры Азамат Саргазин.

Он уточнил, что за нарушения требования о равном избирательном праве путем голосования за другого избирателя виновные будут подвергнуты административному наказанию по статье 108 Кодекса об административных правонарушениях.

Сегодня в Казахстане проходят внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов. По состоянию на 16:00 19 марта бюллетени получили 51,98% от общего количества граждан, включенных в списки.



