Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Выборы в Узбекистане: текущая явка составила 71,8 процента

    24 Октября 2021, 19:12

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ –В Узбекистане по состоянию на 17:00 часов в голосовании на выборах президента приняли участие более 70 % избирателей, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным ЦИК на 17:00 часов (по времени Ташкента, прим.ред.) на выборах президента Узбекистана проголосовало 14 258 780 человек, или 71,8% от общего числа в 19 859 127 зарегистрированных избирателей.

    Напомним, сегодня в Узбекистане проходят президентские выборы. В выборах участвуют пять кандидатов, в том числе действующий президент Шавкат Мирзиёев. Для победы на выборах кандидату надо набрать более 50 % голосов.


    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Выборы Узбекистан Мировые новости Политика
    Новости по теме
    Новости по теме
    Незначительный рост населения с наименьшими доходами зафиксирован в РК
    Свыше 90 тысяч услуг Qala Qyzmet оказано с начала года в Астане
    47 млрд тенге изъяли из пенсионных накоплений досрочно казахстанцы
    Какие скидки действуют при покупке авиабилета для пассажиров с ограниченными возможностями
    Популярное
    1 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    2 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    3 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    4 Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
    5 Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
    Новости партнеров