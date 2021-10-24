Выборы в Узбекистане: текущая явка составила 71,8 процента

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ –В Узбекистане по состоянию на 17:00 часов в голосовании на выборах президента приняли участие более 70 % избирателей, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ЦИК на 17:00 часов (по времени Ташкента, прим.ред.) на выборах президента Узбекистана проголосовало 14 258 780 человек, или 71,8% от общего числа в 19 859 127 зарегистрированных избирателей.

Напомним, сегодня в Узбекистане проходят президентские выборы. В выборах участвуют пять кандидатов, в том числе действующий президент Шавкат Мирзиёев. Для победы на выборах кандидату надо набрать более 50 % голосов.



