Выборы в Турции: лидирует Реджеп Тайип Эрдоган

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Верховный избирательный совет Турции снял запрет на трансляцию результатов президентских выборов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

На момент публикации новости, количество вскрытых урн составило 56,12%. Реджеп Тайип Эрдоган набирает 55,71% голосов, Кемаль Кылычдароглу – 44,29%.

По другим данным, предварительные результаты (обработано 21% голосов):

Агентство Anka:

Кылычдароглу - 50,78%,

Эрдоган - 49,22%.

Агентство Анадолу:

Кылычдароглу - 39,3%,

Эрдоган - 60,7%.

Как сообщалось ранее, в Турции в воскресенье, 28 мая, впервые в истории страны прошел второй тур голосования на выборах президента. Избирательные участки открылись в 08:00 и закрылись в 17:00 по местному времени. По всей стране было установлено свыше 191 тыс. избирательных урн. Число избирателей превышает 60 млн человек.

По итогам первого тура голосования 14 мая ни один из кандидатов не набрал 50 процентов голосов, а право выхода во второй тур получили кандидат от «Союза народа», действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган (49,52 процента голосов) и кандидат от «Союза нации», лидер Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу (44,88 процентов).

Кандидат от блока «Альянс АТА» Синан Оган, набравший на голосовании 14 мая 5,17 процентов голосов избирателей, призвал сторонников поддержать во втором туре кандидатуру Эрдогана.

Подсчет голосов начался после закрытия избирательных участков в 17:00 по местному времени.



