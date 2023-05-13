Выборы в Турции: кто может одержать победу?

АНКАРА. КАЗИНФОРМ – В воскресенье в Турции пройдут выборы президента республики. Согласно последним данным социологов, второй тур на этих выборах практически неизбежен. Ни действующий глава государства Р.Эрдоган, ни его основной конкурент от оппозиции К.Кылычдароглу не набирают больше 50% голосов. Накануне голосования ситуацию осложнил скандал с еще одним кандидатом. М.Индже, выдвинутый партией «Отечество», снял свою кандидатуру после публикации в СМИ компромата на него.

Основные противоборствующие силы в Турции на выборах 14 мая 2023 года

До снятия М.Индже в выборах президента Турции участвовали четыре кандидата. Фаворитом гонки население считает нынешнего президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Его главный конкурент - оппозиционер-кемалист Кемаль Кылычдароглу. Мухаррема Индже и Синана Огана эксперты считают слабыми кандидатами без шансов на победу.

Провластная «Народная коалиция», выдвинувшая Эрдогана, включает в себя ПСР, «Партию националистического движения» и «Партию великого единства». Оппозиционный «Национальный альянс», от которого баллотируется Кылычдароглу, состоит из РНП, «Хорошей партии», «Партии Счастья» и «Демократической партии». Оппозицию поддержали также «Партия Будущего» и «Партия демократии и прогресса».

Гонка, проходившая на фоне землетрясений беспрецедентной силы, которые в феврале этого года унесли жизни более 50 тысяч человек, стала самой трудно прогнозируемой в новейшей политической истории Турции. Приговор социологов однозначен – имя нового президента страны станет известно только по результатам второго тура.

Результаты опроса компании «AR-G Research», проведенного в течение марта-апреля, также подтверждают, что новый президент определится только во втором туре, так как в первой части электоральной кампании за основных оппонентов проголосует практически одинаковое количество избирателей.

Скандал с М.Индже

11 мая М.Индже, выступая перед однопартийцами, заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов в угоду спокойствия и благополучия населения страны. В своем выступлении он сообщил, что за 45 лет политической жизни не сталкивался с такими низкими и подлыми действиями заинтересованных структур.

С его слов, против него была организована информационная кампания по очернению личности, где были озвучены ложные сведения о получении им денежных средств и дорогостоящих подарков. За несколько дней до даты выборов на одном из израильских порнографических сайтов было размещено видео сексуального характера с его участием.

Учитывая напряженный характер гонки, те несколько процентов голосов, которые избиратели готовы были отдать за М.Индже, могут повлиять на исход голосования. М.Индже воздержался от обвинений в адрес власти или оппозиции в связи с развязанной против него кампанией очернения. Однако понятно, что для оппозиции его устранение более выгодно, так как на прошлых выборах он был основным конкурентом Р.Эрдогана.

Прогнозы на парламентские выборы

В один день с выборами президента граждане Турции будут голосовать за депутатов Великого национального собрания, однопалатного парламента страны. Избиратели в 87 избирательных округах изберут 600 членов парламента, которые будут заседать следующие пять лет.

Рейтинговое агентство «MetroPoll» прогнозирует, что на парламентских выборах оппозиционная «Национальная коалиция» получит 42,1% голосов, а провластный «Народный альянс» – 37,6%. По данным «Yöneylem», ПСР наберет 30,2% голосов, а РНП – 24,2%. Однако оценки компании «МАК Consulting» показывают, что партию Р.Эрдогана поддержат 34,2% электората, а их оппонентов всего 26%. Результаты опросов «Türkiye Raporu» свидетельствуют о том, что за провластную ПСР проголосуют около 35,4% населения, а за РНП – 27,4%. Кроме того, компания «AR-G Research» отмечает, что ПСР наберет 31,4% голосов, а поддержка РНП составит 27,6%. Рейтинги политических партий, согласно данным «Aksoy», показывают победу ПСР с 31% голосов против 28,4% за РНП. Агентство «SAROS» правящей партии дает 36,7% поддержки населения, а РНП – 26,5%. Данные «ArtıBir» показывают, что ПСР одержит победу с 31,1%, а РНП останется в меньшинстве с 27,9%.

Согласно данным опросов исследовательской компании «AREA ARAŞTIRMA» (проведенных за неделю до выборов), парламентское большинство сохранит правящая «Партия справедливости и развития» с 46,5% голосов против 38,6% за «Республиканскую народную партию». Эксперты «AREA ARAŞTIRMA» также считают, что президент Турции определится во втором туре выборов.

Проживающие за рубежом граждане Турции уже сделали свой выбор

Следует отметить, что важную роль на президентских и парламентских выборах могут сыграть граждане Турции, проживающие за границей. На сегодняшний день за пределами страны для голосования были зарегистрированы 3,5 миллионов избирателей (это 5,3% голосов). На президентских выборах в 2018 году их количество составляло около 3 миллионов человек, что было примерно равно 5,1% голосов.

Эксперты утверждают, что большая часть граждан Турции, проживающих за рубежом, поддерживают правящую ПСР и Р.Эрдогана, и именно их голоса могут сыграть решающую роль на выборах президента.







