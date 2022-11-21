Выборы в РК соответствовали общепризнанным демократическим принципам - наблюдатели

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Состоявшиеся 20 ноября внеочередные выборы Президента РК прошли при соблюдении прав и свобод всех участников избирательного процесса. Об этом заявила координатор группы наблюдателей от МПА СНГ, заместитель председателя Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана Дилрабо Мансури, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По результатам проведенного мониторинга группа наблюдателей от МПА СНГ отмечает, что избирательное законодательство РК обеспечивает необходимые условия для проведения демократических выборов и соблюдения прав всех участников избирательного процесса. Участие в избирательной кампании шести кандидатов свидетельствует о состязательности избирательного процесса, наличии у обладающих активным избирательным правом граждан РК, возможности реализовать право выбора», - сказала Дилрабо Мансури на брифинге в Центральной избирательной комиссии.

«На основе проведенного мониторинга международные наблюдатели от МПА СНГ пришли к общему заключению о том, что состоявшиеся 20 ноября 2022 года внеочередные выборы Президента РК прошли при соблюдении прав и свобод всех участников избирательного процесса, соответствовали общепризнанным демократическим принципам и нормам организации и проведения свободных и справедливых выборов, а также международным обязательствам РК по обеспечению прав и свобод всех участников избирательного процесса», - заявила вице-спикер нижней палаты парламента Таджикистана.

По ее словам, международные наблюдатели от МПА СНГ в своей работе руководствовались принципами политической нейтральности, беспристрастности, невмешательства во внутренние дела государства.

«В течение дня голосования международные наблюдатели от МПА СНГ посетили избирательные участки в Астане, Алматы, Талдыкоргане, в населенных пунктах Акмолинской области, а также зарубежные избирательные участки, расположенные в Баку, Ереване, Минске, Бишкеке, Астрахани, Казани, Москве, Омске, Санкт-Петербурге, Душанбе, Ташкенте, Риме, Пекине, Стамбуле, Бухаресте, Сеуле, Антальи и Париже. В общей сложности посетили более 120 участков», - проинформировала Дилрабо Мансури.

Группа международных наблюдателей во время своего пребывания в Астане встретилась с руководством Центральной избирательной комиссии, Министерством иностранных дел РК и обеими Палатами Парламента РК.

Ранее Центральная избирательная комиссия огласила предварительные итоги прошедших выборов Президента Республики Казахстан.

По последним данным, получили избирательные бюллетени свыше 8 млн человек или 69,44 %. За Касым-Жомарта Токаева проголосовали 81,31 % избирателей.

20 ноября в 21:00 президентские выборы завершились на территории Казахстана.



