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    Выборы в Нигерии сопровождаются хаосом и беспорядками: результаты ожидаются к среде

    27 Февраля 2023, 03:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Нигерии в ходе парламентских выборов наблюдается хаос и беспорядки. Формально волеизъявление должно было завершиться во второй половине дня в субботу. Но из-за просчетов в организации и многочисленных случаев нападения на избирательные участки в некоторых районах голосование только началось в воскресенье, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    «Учитывая происходящее, возникают сомнения в компетентности избиркома. Нам до выборов говорили, что все пройдет гладко, а результаты передадут в электронном виде», - делится торговец Эмека Нвайянву.

    Свой вклад в неразбериху внесла смена дизайна национальной валюты: это сделано для борьбы с инфляцией, но на фоне выборов привело к хаосу в банках. Раздаются и обвинения в том, что новые деньги используются для подкупа избирателей.

    «Мы хотим проголосовать, это наше гражданское право. Мы тут с 7 утра, и никуда не уйдем отсюда, пока не проголосуем», - сообщил житель Йолы Ахмед Яхья.

    Глава избиркома Нигерии уже принес извинения за происходящее и заявил, что просчеты устранены, а безопасность усилена. Тем не менее, результаты выборов ожидаются, скорее всего, не раньше среды.

    Ранее сообщалось, что в Нигерии проходят президентские и парламентские выборы.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Выборы Африка Мировые новости
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