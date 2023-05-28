Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.9 eur/kzt 482.16

    rub/kzt 5.54 cny/kzt 63.46
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Выборы в местные представительные органы пройдут в Испании

    28 Мая 2023, 10:37

    МАДРИД. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Испании состоятся выборы в местные парламенты в 12 из 17 автономных единицах страны, передает МИА «Казинформ».

    Кроме того, состав местных органов власти определится во всех муниципалитетах. По мнению прессы, выборы интересны с точки зрения предстоящего в конце года выборов в национальный парламент Испании — Генеральные кортесы.

    Европейское издание Euractiv сообщает, что со времени последних всеобщих выборов в 2019 году в Испании, еще более 1,5 млн достигли установленного законом возраста для голосования в 18 лет.

    В центре программ большинства партий в преддверии следующих всеобщих выборов – социально-экономические проблемы, с которыми Испания сталкивается в настоящее время.

    Многие аналитики считают, что местные выборы станут показателем популярности для левой коалиции действующего премьер-министра Испании Педро Санчеса.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Выборы Испания Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Досрочные выборы президента в Узбекистане: кандидаты и начало избирательного процесса
    ЦИК Узбекистана зарегистрировал кандидатов в президенты
    Асем Рахметову избрали сенатором от СКО вместо Гульмиры Каримовой
    Популярное
    1 Касым-Жомарт Токаев освободил от должности главу МЧС Юрия Ильина
    2 В Атырау и Актобе ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Скончался Бердибек Сапарбаев
    4 Лихорадку денге выявили у жителя Павлодара после поездки в Таиланд
    5 Дожди с грозами ожидаются в большинстве регионов Казахстана