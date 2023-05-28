Выборы в местные представительные органы пройдут в Испании

МАДРИД. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Испании состоятся выборы в местные парламенты в 12 из 17 автономных единицах страны, передает МИА «Казинформ».

Кроме того, состав местных органов власти определится во всех муниципалитетах. По мнению прессы, выборы интересны с точки зрения предстоящего в конце года выборов в национальный парламент Испании — Генеральные кортесы.

Европейское издание Euractiv сообщает, что со времени последних всеобщих выборов в 2019 году в Испании, еще более 1,5 млн достигли установленного законом возраста для голосования в 18 лет.

В центре программ большинства партий в преддверии следующих всеобщих выборов – социально-экономические проблемы, с которыми Испания сталкивается в настоящее время.

Многие аналитики считают, что местные выборы станут показателем популярности для левой коалиции действующего премьер-министра Испании Педро Санчеса.



