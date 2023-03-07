Выборы в Мажилис: разработан регламент проведения теледебатов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Телеканал «Хабар» разработал регламент проведения предвыборных дебатов политических партий. Теледебаты проведут в три раунда. Об этом сообщила член ЦИК РК Анастасия Щегорцова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно правилам и условиям проведения предвыборных дебатов, утвержденных постановлением ЦИК РК, комиссия согласует регламент и утверждает список участников предвыборных дебатов. В настоящее время телеканалом «Хабар» разработан регламент проведения предвыборных дебатов политических партий. Регламентом устанавливаются общие требования к участникам, очередность выступления, язык проведения и продолжительность», - сообщила член Центральной избирательной комиссии Анастасия Щегорцова на заседании.

Она уточнила, что проект регламента соответствует требованиям Конституционного закона «О выборах», а также правилам и условиям проведения предвыборных дебатов.

«Первый раунд состоит из двух туров. Первый тур – презентация партии, в нем состоятся выступления каждого участника с целью представления своей партии. На выступление каждого участника отводится по две минуты. Второй тур – дискуссионная сессия, в которой участники задают своим оппонентам по одному вопросу, а также отвечают на один вопрос. На формулировку вопроса дается одна минута, на ответ каждому участнику – по две минуты. Второй раунд также состоит из двух туров. Первый тур – выступление на тему социально-экономического развития страны с возможностью рассказать о своей предвыборной программе. Второй тур – вопросы от избирателей. Каждый участник отвечает на один вопрос от телезрителей. Время, предусмотренное на ответ, до двух минут», - проинформировала член ЦИК.

Третий раунд – обращение к избирателям. В завершающем раунде участники напрямую обращаются к избирателям. На каждое выступление отводится по две минуты.

«В соответствие с каждым раундом участники дебатов будут иметь возможность выступить со своей избирательной программой, задать вопросы своим оппонентам, ответить на вопросы избирателей, а также выступить с обращением к электорату», - добавила Анастасия Щегорцова.

Ранее в Центральной избирательной комиссии РК сообщили, кто будет участвовать в предстоящих телевизионных дебатах кандидатов в депутаты Мажилиса.

Проведение дебатов политических партий назначено на 16 марта 2023 года.



