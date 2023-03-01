Выборы в Мажилис: начались дебаты между представителями политических партий

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Начались дебаты между представителями семи политических партий, участвующих в выборах в Мажилис Парламента РК. Дебаты проходят в прямом эфире национального канала Qazaqstan, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В дебатах принимают участие Елнур Бейсенбаев из партии «AMANAT», Жигули Дайрабаев из народно-демократической партии «Ауыл», Сырымбек Тау из партии «Respublica», Асхат Асылбеков из «Народной партии Казахстана», Азаматхан Амиртаев из партии зеленых «Байтақ», Берик Дюсембинов из демократической партии «Ақ жол» и Нурлан Ауесбаев из Общенациональной социал-демократической партии.

Дебаты проходят в четыре этапа. На первый этап отводится 14 минут, за это время каждый представитель партии отвечает на общий вопрос. Во втором этапе, который длится 33 минуты, представители партии задают друг другу вопросы. 30 секунд потребуется для того, чтобы задать вопрос, а на ответ - 4 минуты. Третий этап дебатов продлится 14 минут, в ходе которого будет задан общий вопрос для участников дебатов. На заключительном четвертом этапе представители каждой партии в течение одной минуты обращаются к избирателям.

19 марта в Казахстане состоятся внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов РК.



