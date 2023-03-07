Выборы в Мажилис: кому из кандидатов жители Астаны отдают предпочтение

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Социологическое исследование, проведенное методом телефонного опроса с 3 по 6 марта 2023 года на выборке в 1600 респондентов, показало, что потенциальный уровень явки жителей Астаны на предстоящих выборах составляет 44,8%, передает МИА «Казинформ».

Потенциальный уровень явки жителей Астаны на предстоящих выборах при ответе на вопрос «19 марта 2023 года состоятся выборы. Вы примете участие в голосовании?» составляет 44,8%. Наименьшую активность демонстрирует молодежь – 17,1%, наибольшую старшее поколение (60 год и старше) – 59,2%.

В разрезе районов предполагаемая явка сложилась следующим образом: по району «Есиль» – 48,6%, по району «Сарыарка» – 37,2%, по району «Алматы» – 42,2%, по району «Байконыр» – 46,6% опрошенных готовы проголосовать на выборах.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1

Узнаваемость кандидатов по одномандатным округам

Сравнительный анализ результатов опроса общественного мнения показал, что по округу №1 лидером среди кандидатов является Турлыханов Даулет. Доля его узнаваемости в районе «Алматы» равна 84,4%, в районе «Байконыр» – 87,6%. О кандидате жители узнают преимущественно через телевидение и социальные сети. На втором и третьем месте – распространяемые агитационные материалы и билборды.

Следующий по узнаваемости – Танирберген Бердонгаров. Показатели узнаваемости в районе «Алматы» – 22,6%, в «Байконыр» – 20%. Его узнаваемость обеспечивается в основном через социальные сети, также был отмечен агитационный автобус.

На третьем месте – Кайсаров Уалихан. В районе «Алматы» его узнают 10,4% респондентов, в районе «Байконыр» – 14,2%. Основной источник информации о кандидате – социальные сети.

В диапазоне 5-10% узнаваемости расположились: Байменова Гулжамал, Жусип Султанхан, Вероника Ким и Жыланбаев Марат. Остальные 30 кандидатов практически неизвестны населению столицы (их рейтинг узнаваемости менее 5%).

Эффективность агитационной кампании

На вопрос: «Агитационные материалы какого кандидата Вы бы в целом отметили?» получена следующая информация. Результаты опроса демонстрируют, что узнаваемость кандидатов напрямую коррелирует с оценками агитационных кампаний, проводимых кандидатами. Самая действенная агитационная кампания, судя по ответам респондентов, у Даулета Турлыханова. Агитационными встречами и наглядной продукцией охвачено большинство астанчан: 73,8% респондентов района «Алматы» и 71,2% района «Байконыр».

Второе место занимает Танирберген Бердонгаров. По району «Алматы» с его избирательной кампанией знакомы 25,5% жителей, по району «Байконыр» – 13%.

Третье место досталось Уалихану Кайсарову: по району «Байконыр» – 8,8%,по району «Алматы» – 9,2%.

Электоральный рейтинг кандидатов

Электоральный рейтинг замерялся через вопрос: «Если бы Вы пошли на выборы в Мажилис Парламента, то за кого из кандидатов в депутаты Мажилиса по Вашему округу Вы бы проголосовали?».

Даулет Турлыханов – по итогам опроса несомненно самый очевидный претендент на мандат от округа №1. В двух районах абсолютное большинство опрошенных готовы проголосовать за его кандидатуру на выборах депутатов Мажилиса Парламента 19 марта 2023 года.

В районе «Алматы» кандидатуру Даулета Турлыханова поддерживают 77,2% респондентов, в «Байконыр» – 70,8%. Избиратели выбирают его по следующим причинам(ответы на вопрос: «В целом, что для Вас важнее всего при выборе кандидата, за которого Вы будете голосовать на выборах?»):

- авторитет, доверие (65,2%);

- проявляют симпатию (59,2%);

- активно ведет агитационную кампанию (41,4%);

- обеспечит развитие страны (26,4%).

Следом идет Танирберген Бердонгаров: по району «Алматы» за него готовы проголосовать 11,8% опрошенных, по «Байконыр» – 13,2%. Причинамивыбора данного кандидата стали:

- каждый день видят в социальных сетях (37,6%);

- нравятся идеи кандидата (32,2%);

- личная симпатия (30,2%);

- хорошая репутация (28,8%).

Тройку замыкает Уалихан Кайсаров с показателями 5,5% по району «Алматы» и 4,8% в «Байконыр». Избиратели его выбирают, потому что:

- личная симпатия (40,8%);

- давно в политике (36,4%);

- нравятся идеи кандидата (12,4%);

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2

Узнаваемость кандидатов по одномандатным округам

Сравнительный анализ результатов опроса общественного мнения показал, что по округу №2 лидером среди кандидатов является Даулет Мукаев. Доля его узнаваемости в районе «Есиль» равна 68,4%, в районе «Сарыарка» – 77,2%. О кандидате жители узнают преимущественно через социальные сети. На втором и третьем месте – распространяемые агитационные материалы и билборды.

Следующий по узнаваемости – Ерик Жолжаксынов. Показатели узнаваемости в районе «Есиль» – 26%, в «Сарыарка» – 17%. Его узнаваемость обеспечивается через телевидение и социальные сети.

На третьем месте – Бахытбек Смагул. В районе «Есиль» его узнают 20% респондентов, в районе «Сарыарка» – 14%. Основной источник информации о кандидате – социальные сети и информация от знакомых и родственников.

В диапазоне 5-10% узнаваемости расположились: А.Амиртаев, Н.Утешев, А.Шураев, Д.Лория, Т.Умирзаков, Р.Жансеитов, Я.Федоров. Остальные 32 кандидата практически неизвестны населению столицы (менее 5%).

Эффективность агитационной кампании

Опрос общественного мнения показывает, что Даулет Мукаев– кандидат с самой эффективной агитационной работой в двух районах. С работой его штаба знакомы 63% респондентов района «Есиль» и 74% «Сарыарка».

По району «Есиль» Ерик Жолжаксынов занимает второе месте: его кампанию видели 23% жителей. Также в тройку лидеров по району вошел – А. Амиртаев – 13%.

По району «Сарыарка» вторые показатели у Ерика Жолжаксынова – по 14%. По данному району в ТОП-3 попал Бахытбек Смагул – 11%.

Электоральный рейтинг кандидатов

Даулет Мукаев – самый популярный кандидат в своем округе. В двух районах большинство опрошенных готовы проголосовать за его кандидатуру 19 марта.

В районе «Есиль» Д.Мукаева поддерживают 60,4% респондентов, в «Сарыарка» – 70,8%. Избиратели выбирают его по следующим причинам:

- доброта, сочувствие, старательность кандидата (52,2%);

- проявляют симпатию (49,2%);

- каждый день видят в социальных сетях (47,4%);

- нужны новые люди у власти (42,4%);

- активно ведет агитационную кампанию (41,4%);

- помогает нуждающимся приобрести жилье (34,4%);

- во власти должна быть молодежь (33,2%);

Следом идет Ерик Жолжаксынов: по району «Есиль» за него готовы проголосовать 21% опрошенных, по «Сарыарке» - 13%. Причинамивыбора данного кандидата стали:

- личная симпатия (52,2%);

- нравятся идеи кандидата (38,2%);

- хорошая репутация (28,8%);

- обеспечит развитие страны (26,4%).

Тройку замыкает Бахытбек Смагул с показателями 6% по району «Есиль» и 8% в «Сарыарка». Избиратели его выбирают, потому что:

- честный, приятный человек (44,8%);

- хорошая предвыборная программа (22,8%);

- проявление симпатии (20,2%)

Опрос проведен Научно-исследовательской ассоциацией «Институт демократии» с 3 по 6 марта 2023 года в г. Астана. Выборка – 1600 респондентов старше 18 лет. В исследовании был применен метод телефонного опроса.

Статистическая погрешность составляет ± 2%.

Опрос проведен с официального уведомления ЦИК № ОСК-08-19/219 от 13.02.2023 г.

Опрос проведен по инициативе НИА «Институт демократии» за счет собственных средств.

Ранее социологическое исследование, проведенное методом телефонного опроса с 1 по 4 марта 2023 года на выборке в 1600 респондентов, показало, что прогнозный уровень явки жителей Алматы на предстоящие выборы составляет 32,8%.



