Выборы в Мажилис и маслихаты: самое важное о кампании за неделю

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 19 марта в Казахстане пройдут досрочные выборы в Мажилис Парламента и маслихаты. Все семь зарегистрированных в стране политических партий допущены к участию в выборах. Каждая партия зарегистрировала список кандидатов. О том, насколько обновились списки кандидатов партий, и какие новые наблюдатели изъявили желание принять участие в этих выборах, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

На этой неделе шесть партий обновили списки кандидатов

В начале недели свой партийный список в ЦИК зарегистрировала партия ОСДП.

По информации члена ЦИК Анастасии Щегорцовой, в партийном списке ОСДП 19 человек, 6 кандидатов - женщины, молодежь и лица с инвалидностью, что составляет в совокупности 31,6%. Установленная квота соблюдена. Список кандидатов был опубликован на внеочередном съезде ОСДП 2 февраля.

Тем временем в партии «Акжол» сообщили, что в партийный список попало достаточно большое количество новых лиц. Обновление составило около 60%. Всего 54 кандидата. 33,3 % из них - женщины, молодежь и лица с инвалидностью.

При этом, из 54 кандидатов по партийному списку 20 было предложено филиалами из регионов, а 11 имеют опыт работы в Мажилисе. Со списком кандидатов можно ознакомиться здесь.

Народно-демократической партия «Ауыл» представила партийный список из 25 человек. 10 из них женщины, молодежь и люди с ограниченными возможностями (41%).

Напомним, партия «Ауыл» набрала 5,29% голосов избирателей на выборах депутатов Мажилиса в январе 2021 года. В связи с этим, партия освобождается от уплаты избирательного взноса.

В партийном списке партии «Amanat» 90 человек. Из них 29 человек - женщины, молодежь и лица с инвалидностью, что составляет 32,2% от общего числа, включенных в список. С полным списком можно ознакомиться здесь.

Партия «Amanat» получила 71,09% голосов избирателей в 2021 году, поэтому также освобождается от уплаты избирательного взноса.

«Зеленая» партия «Байтак» также зарегистрировала свой список из 18 кандидатов. Число женщин, молодежи до 29 лет и лиц с инвалидностью составляет 38,9% от общего числа включенных в список.

Партия «Respublica» представила партийный список из 25 человек. Однако, двое кандидатов были исключены из списка по собственному желанию.

«Партия «Respublica» представила партийный список из 25 человек. Вместе с тем, в ЦИК поступили официальные заявления от двух человек об исключении их из партийного списка. Заявление Иманашева Дархана Сериковича от 10 февраля 2023 года поступило в ЦИК 14 февраля текущего года. Заявление Султанова Олжаса Абзаловича от 11 февраля 2023 года поступило в ЦИК РК 14 февраля 2023 года», - сказал член ЦИК РК Шавкат Утемисов.

Позже, в партии пояснили, что данные кандидаты были исключены по семейным обстоятельствам.

Ранее сообщалось о том, что ЦИК РК не допустила к участию в выборах кандидата от партии «Respublica» Сырымбека Тау. Партия «Respublica» подала документы в ЦИК РК 8 февраля.

Таким образом, всего в итоговом списке партии осталось 23 кандидата. В нем 8 женщин, представителей молодежи и лиц с инвалидностью, что составляет 34,8% от общего числа включенных в список. Все лица, включенные в партийный список, соответствуют требованиям Конституции и Конституционного закона о выборах.

Всего политическими партиями было выдвинуто 283 кандидата в депутаты Мажилиса по партийным спискам и 609 – по мажоритарной системе.

Среди кандидатов в депутаты маслихатов всех уровней насчитывается 119 партийных списков – это 1 471 человек, а по мажоритарной системе – 11 844 кандидата.

Иностранные наблюдатели выражают интерес в участии в выборах

ЦИК РК продолжает работу по аккредитации международных наблюдателей за выборами в Мажилис и маслихаты в Казахстане.

По словам секретаря ЦИК Мухтара Ермана, от Министерства иностранных дел на аккредитацию представлены кандидатуры 12 наблюдателей от трех иностранных государств и двух международных организаций. В том числе от Республики Кореи, Кыргызстана и Таиланда - по одной кандидатуре, от Миссии наблюдателей от СНГ – семь наблюдателей, Миссии от Бюро по демократическим институтам и правам человека (ОБСЕ) – два наблюдателя.

Вместе с тем он сообщил, что ранее аккредитованные двое представителей от БДИПЧ/ОБСЕ не смогут принять участие в наблюдении. В этой связи необходимо внести изменения в состав Миссии.

Ранее сообщалось, что от ОБСЕ будет представлено всего 332 наблюдателя (32 долгосрочных и 300 краткосрочных). О том, для чего они приедут и как будут работать можно прочитать здесь.

Кроме того, на этой неделе были аккредитованы еще семь иностранных наблюдателей из трех государств на внеочередные выборы в Мажилис.

Четверо из них прибудут по приглашению ЦИК - два наблюдателя из Республики Армения и два - из Грузии. Все они являются членами и представителями Центральной избирательной комиссии своих государств.

Также на регистрацию были представлены три кандидатуры от Французской Республики, в том числе господин почетный посол и дипломаты.

Британский парламент планирует направить депутата Палаты общин Великобритании Дэниела Кавчински наблюдателем за выборами в Мажилис Парламента РК.

«Мы хотим наладить связи с такими странами, как Казахстан, которые разделяют с нами восприятие мира и хотят продвигать демократию и свободу. Для меня большая честь и привилегия получить приглашение приехать в Астану в качестве наблюдателя за выборами. Мне интересно увидеть реальную ситуацию на избирательных участках, поговорить с казахстанцами, которые пришли отдать свой голос», - сказал Дэниел Кавчински в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ».

Всего с момента официальной регистрации прошли 72 наблюдателя из шести иностранных государств и трех международных организаций.



