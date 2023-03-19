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    Выборы в Мажилис и маслихаты: девять нарушений выявили в трех областях Казахстана

    19 Марта 2023, 17:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Представитель Генеральной прокуратуры Азамат Саргазин сообщил, что с начала процесса голосования в трех областях зарегистрированы 9 нарушений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В результате проведенного мониторинга зафиксировано 9 фактов нарушения законодательства о выборах. Они имели место на избирательных участках в Енбекшиказахском, Жамбылском, Райымбекском и Уйгурском районах Алматинской области, на участках в Каратальском и Кербулакском районах Жетысуской области, на участках в Айыртауском и Жамбылском районах Северо-Казахстанской области. Эти нарушения связаны с тем, что члены комиссии позволяют гражданам голосовать за других людей», - сказал представитель Генпрокуратуры в эфире онлайн-телемарафона.

    В МВД РК проинформировали, что 9 граждан были удалены с избирательных участков из-за недостойного поведения по разным причинам.

    Также он проинформировал о голосовании на закрытых избирательных участках.

    «Сотрудники полиции продолжают службу в штатном режиме. Из 506 закрытых избирательных участков по стране голосование завершено на 322. На данный момент политическая ситуация стабильная», - сказал председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев в ходе телевизионного марафона.

    Ранее в Генеральной прокуратуре сообщили, что на одном из участков избирателям выдали бюллетени для голосования за родственников.

    Сегодня в Казахстане проходят внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов. По состоянию на 16:00 19 марта бюллетени получили 51,98% от общего количества граждан, включенных в списки.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

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