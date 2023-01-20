Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.77 eur/kzt 501.04

    rub/kzt 6.73 cny/kzt 68.22
Прогноз погоды
Астана-13-15℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Выборы

    Выборы в Мажилис и маслихат - когда начнут выдвижение, регистрацию и агитацию кандидатов

    20 Января 2023, 13:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Центральная избирательная комиссия РК приняла календарный план проведения выборов депутатов Мажилиса и депутатов маслихатов в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как пояснил заместитель председателя ЦИК Константин Петров, учитывая совмещение выборов в центральные и местные представительные органы, целесообразно установить единые сроки этапов выдвижения, регистрации по всем выборам депутатов Мажилиса и маслихатов.

    «Выдвижение начинается со дня опубликования Указа о назначении выборов и продлится 20 дней, заканчивается в 18 часов по местному времени в каждом регионе 8 февраля. Регистрация кандидатов продлится с 20 января по 18 февраля. Предвыборная агитация будет проводиться с 18:00 18 февраля, по завершении этапа регистрации, и до 00:00 18 марта. 18 марта – день тишины. 19 марта – день выборов», - сообщил Константин Петров на заседании ЦИК.

    Проведение голосования на избирательных участках в день выборов - с 07:00 до 20:00 часов по местному времени, если не установлено иное время голосования.

    «Подсчет голосов и составление протокола о результатах голосования на избирательном участке участковыми избирательными комиссиями начинается в 20:00 часов по местному времени, если не установлено иное время окончания голосования. Таким образом, общая продолжительность внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов, от дня назначения до дня голосования составит 59 дней», - заявил зампредседателя ЦИК.

    Ранее стало известно, что внеочередные выборы депутатов маслихатов пройдут в один день с выборами депутатов Мажилиса - 19 марта.

    Вчера Глава государства подписал Указ о досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровне.

    Президент Касым-Жомарт Токаев сделал заявление о назначении внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов. С полным текстом заявления можно ознакомиться здесь.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Мажилис Выборы Маслихат ЦИК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Выборы депутатов Мажилиса и маслихата: Казахстан намерен пригласить миссию БДИПЧ ОБСЕ
    Выборы в Мажилис запускают новую систему взаимоотношений партий и избирателей – эксперт
    3 415 депутатов маслихатов изберут на внеочередных выборах в Казахстане
    Кто может стать кандидатом в депутаты Мажилиса Парламента РК
    Популярное
    1 Казахстанская федерация шахмат обеспечила безопасность снявшей хиджаб шахматистки из Ирана
    2 Шапагат Аубакир назначен акимом Сатпаева
    3 Ержан Балтаев назначен заместителем акима Западно-Казахстанской области
    4 Проверка начнется в отношении ответственных за отопительный сезон руководителей в Туркестанской области
    5 Футболист и кобызшы Татьяна Герасимова: казахский язык очень красивый
    Новости партнеров