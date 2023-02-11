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    Выборы в Мажилис: Центризбирком зарегистрировал партийный список НПК

    11 Февраля 2023, 10:41

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Центральная избирательная комиссия зарегистрировала партийный список кандидатов в депутаты Мажилиса Народной партии Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Народная партия Казахстана представила партийный список из 52 человек. В этот список включены 17 человек из представителей женщин, молодежи и людей с инвалидностью, что составляет 32,7 процента от общего числа включенных. Центральная избирательная комиссия совместно с уполномоченными государственными органами провела проверку соответствия кандидатов, включенных в партийный список, требованиям Конституции и Конституционного закона «О выборах». Все лица, включенные в партийный список, соответствуют требованиям Конституции и конституционного закона «О выборах», - сказал член ЦИК Шавкат Утемисов на заседании Центризбиркома.

    Он отметил, что политические партии, выдвинувшие партийные списки, вносят избирательный взнос из средств политических партий на счет ЦИК в размере 15-кратной минимальной заработной платы, установленной законодательством РК, для каждого лица, включенного в партийный список.

    «Политические партии, получившие 5 и более процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании на предварительных выборах депутатов Мажилиса Парламента, не платят избирательный взнос. На выборах депутатов Мажилиса, состоявшихся в январе 2021 года партия народа Казахстана получила 9,1 процента голосов избирателей. В связи с этим НПК освобождена от уплаты избирательных взносов», - добавил спикер.

    Напомним, 8 февраля, во всех регионах завершилось выдвижение кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента и маслихатов. Центральная избирательная комиссия к участию в выборах допустила все семь политических партий.

    От МИД РК на аккредитацию в комиссию представлены кандидатуры 37 наблюдателей от двух иностранных государств и одной международной организации.

    В депутаты Мажилиса по партийным спискам выдвинуты 283 кандидата от семи партий. Общее количество кандидатов в Мажилис по мажоритарной системе – 609.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Выборы ЦИК Выборы в Мажилис
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