Выборы в Израиле: сможет ли новая партия сформировать правительственную коалицию

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Израиле проходят парламентские выборы. Это уже пятые выборы за последние четыре года. При этом, премьер-министр был только назначен 1 июля текущего года. В чем причина столь частых парламентских выборов и почему именно эти выборы особенно важны для будущего страны, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Почему так часто проводятся парламентские выборы в Израиле

Израиль – унитарное государство, демократическая парламентская республика. Территория страны – 22 тыс. км² с населением почти 9,5 млн человек. Несмотря на небольшие размеры, Израиль имеет хорошо развитую экономику. Объем ВВП к апрелю 2019 года (до пандемии) составил свыше $381 млрд ($39160 на душу населения). А в списке по индексу развития человеческого потенциала Израиль находится на 22-м месте в мире.

Президент Израиля – Ицхак Герцог. Одна из самых важных функций президента – назначать Премьер-министра из представителей парламента.

Парламент – Кнессет в Израиле – однопалатный представительный и законодательный орган государства, то есть верховный орган власти. Кнессет состоит из 120 депутатов, которые избираются от партий по партийным спискам.

После выборов в Кнессет президент Израиля проводит совещание с избранными фракциями и назначает претендента на пост Премьер-министра одного из глав фракций и того, кто наиболее способен сформировать коалиционное правительство.

При этом, кандидатом в Премьер-министры, как правило, становится лидер партии с наибольшим числом депутатских мандатов, однако сформировать кабинет Президент может поручить и политику, чья партия хоть и не получила больше всего голосов, но в состоянии сформировать коалицию, поддерживаемую 61 из 120 парламентариев.

Поскольку в парламенте 120 депутатов, то большинство – это, по крайней мере 61 депутатский мандат. Однако ни одна партия не сможет обеспечить 61 депутатский мандат, поскольку партий в стране много, а количество мест в парламенте ограничено.

Например, правящая сейчас партия «Еш Атид» с ее лидером – Премьер-министром Яиром Лапидом имеет 17 депутатских мандатов. То есть для того, чтобы достичь большинства, партии необходимо заручиться поддержкой еще 44 депутатов. Для этого и создается коалиция партий.

У каждого нового Премьера есть всего 28 дней для создания правительственной коалиции, которая и станет Правительством в последующем.

Если Премьеру не удается набрать большинства за 28 дней, то он может попросить дополнительно 14 дней у Президента. Если и после этой попытки ему это не удается, то Президент, выбирает другого кандидата из парламента на пост Премьера. Однако второму кандидату дается только 28 дней для создания коалиции.

Если и второй кандидат не сможет создать правительственную коалицию, то есть не достигнет большинства в парламенте - в стране будут проводиться новые выборы.

Так и случилось в 2021 году. Будучи на посту Премьер-министра Биньямин Нетаньяху не получил большинства голосов (всего 59) против Нафтали Беннета (60), один воздержался, и ушел в отставку в июне 2021 года.

Лидеры ведущих партий после отставки Биньямина Нетаньяху договорились о ротации их лидеров в должности главы правительства. Нафтали Беннет был назначен на пост Премьер-министра согласно ротации.

Однако уже через год Нафтали Беннет неожиданно взял на себя ответственность за допущенные им ошибки, рассказал о своем сожалении по поводу того, что ему не удалось добиться большего успеха в качестве Премьер-министра, и подал в отставку в конце июня текущего года, объявив о роспуске парламента. Кнессет 24-го созыва проголосовал за проведение следующих выборов 1 ноября.

Кстати, согласно оценке Jerusalem Post, решение Нафтали Беннета вероятно войдет в историю как один из самых благородных поступков в политической истории Израиля. Год назад он пообещал соблюдать свое соглашение о ротации и покинуть пост, чтобы заместитель Премьер-министра и министр иностранных дел Яир Лапид - лидер партии «Еш Атид» мог вступить в должность. 1 июля текущего года Яир Лапид вступил в должность Премьер-министра и приступил к формированию правительственной коалиции.

Однако и ему не удалось набрать большинства в парламенте и создать правительственную коалицию. Не хватило двух голосов депутатов.

По этой причине в стране проводятся уже пятые по счету парламентские выборы за последние 4 года.

По сути, в парламенте никак не могут прийти к консенсусу, а в стране говорят о политическом тупике, выйти из которого власти страны надеются благодаря этим выборам.

Кто претендует на пост Премьер-министра

Итак, нынешние парламентские выборы стартовали 1 ноября. За пост Премьер-министра борются два основных кандидата – действующий Премьер, представитель центристской партии «Еш Атид» Яир Лапид, который надеется удержаться на месте и бывший Премьер-министр, который дольше всего пребывал на этой должности за всю историю страны (с 1996 -1999 и с 2009 - 2021), лидер ультраправого блока оппозиции во главе с партией «Ликуд» - Биньямин Нетаньяху, в народе именуемый Биби.

Впервые за 13 лет Биньямин Нетаньяху участвует в выборах не как действующий Премьер.

К слову, Биньямину Нетаньяху, было предъявлено обвинение в мошенничестве, коррупции и госизмене во время его пребывания на посту Премьера с 2009 по 2021 годы. Он отвергает все обвинения. Но если суд признает его виновным в коррупции, ему грозит до 10 лет лишения свободы в соответствии с законодательством страны. Максимальное наказание по остальным пунктам обвинения составляет 3 года лишения свободы.

Однако согласно законам Израиля, политику не запрещается занимать пост во время судебных разбирательств.

Такой нужный консенсус

Тем не менее, шансы на возвращение Биньямина Нетаньяху к власти, по наблюдениям обозревателей, велики.

Согласно данным первых экзитполов, партия «Ликуд» Биньямина Нетаньяху побеждает на выборах.

По данным израильского ЦИКа, партия «Ликуд» получает 30 мандатов в 120-местном парламенте и таким образом занимает первое место на досрочных выборах.

Партия нынешнего Премьер-министра Яира Лапида «Еш атид» по предварительным данным занимает второе место c 22 (максимум 24) мандатами.

Итоговая явка на досрочные парламентские выборы в Израиле составила 71,3%. Согласно данным избиркома, в общей сложности свои голоса отдали 4 843 023 гражданина Израиля. Всего в Израиле 6,78 млн обладают избирательным правом.

При этом, как отмечает государственная радиостанция Kan, это самый высокий показатель явки на выборах в Израиле с 2015 года.

Официальные результаты голосования будут оглашены не позднее восьми дней после дня выборов.

По итогам этих выборов определится состав Кнессета 25-го созыва, после чего начнется процедура формирования правительственной коалиции.

В случае успеха по ее итогам будут приведены к присяге новое Правительство и Премьер-министр. Нынешний глава Кабмина Яир Лапид, будет возглавлять переходное правительство до момента приведения к присяге нового Премьер-министра.





Фото: www.timesofisrael.com







