Выборы в Бразилии: что даст стране возвращение Луиса да Силвы к власти

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В минувшие выходные в Бразилии завершились президентские в выборы. Победу одержал основатель левой партии трудящихся и экс-президент Лула да Силва. Действующий президент Жаир Болсонару проиграл с отрывом менее 2%. Предвыборная гонка сопровождалась беспорядками, насилием и покушениями, вплоть до летальных исходов. В чем же причина столь ожесточенной борьбы и что будет означать возвращение Лулы да Силвы к власти, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Выборы на фоне политического раскола

Бразилия - Федеративная Республика, суверенное государство в Южной Америке, площадь которого составляет 8,5 млн км² с населением в 214 млн человек.

Бразилия имеет девятую по величине номинального ВВП экономику в мире и седьмую по ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности (ППП).

Именно экономические реформы принесли стране международное признание.

И сейчас, похоже, страну ждут перемены. А какие именно реформы внедрять - за это и боролись два основных кандидата в президенты.

В схватке сошлись экс-президент Луис Инасиу Лула да Силва, лидер Рабочей партии и Жаир Болсонару, возглавляющий консервативную Либеральную партию и который был президентом Бразилии последние четыре года.

А вместе с ними в противостояние вступило и все население Бразилии, которое разделилось на два лагеря. Согласно подсчетам Высшего избирательного суда, который выполняет функции ЦИК в стране, 90% населения голосовали именно за этих двух кандидатов. Всего в гонке участвовало 11 кандидатов на пост президента Бразилии.

Фаворит против «Бразильского Трампа»

Луис Инасиу Лула да Силва, которого в народе прозвали «Лула» (уменьшительное от Луис) был президентом Бразилии дважды, в 2003-2006 с успешным переизбранием в 2006 году до 2011 года. Президент в Бразилии избирается сроком на 4 года, всего не более двух сроков может прослужить один человек на посту президента. В конце второго срока в 2010 году, журнал «Time» даже назвал его «самым влиятельным человеком мира».

И в своем народе он также фаворит.

Спустя 10 лет, в 2022 году Лула да Силва снова участвовал в президентских выборах и одержал победу в борьбе, которая была напряженной до самого конца второго тура выборов.

Согласно окончательным результатам Высшего избирательного суда, за Лулу да Силву проголосовали 50,9% избирателей. Жаир Болсонару проиграл с отрывом в менее 2% - за него проголосовало 49,1%.

Голосование в Бразилии обязательно для более чем 156 млн граждан страны, имеющих право голоса.

При этом, предвыборные прогнозы предрекали победу Лулы да Силвы уже в первом туре, тогда он получил 48,5% голосов, а Жаир Болсонару - 43,2%.

То есть Лула да Силва мог победить еще в первом туре, но ему не хватило 2% голосов.

Жаир Болсонару уступил Луле да Силве 4% в первом туре (6 млн человек), хоть и надеялся сократить разрыв за счет голосов неопределившихся избирателей.

К слову, явка в первом туре составила 79%, что стало антирекордом за последнюю четверть века, но об этом позже.

А сейчас интересно отметить, что Лула да Силва продолжал быть народным фаворитом несмотря на то, что он был осужден в 2017 году, его приговорили к 9,5 годам тюрьмы по делу о коррупции и отмыванию денег. В ноябре 2019 года он вышел на свободу. А в марте 2021 года Федеральный верховный суд Бразилии отменил все обвинения в его адрес.

Самые грязные выборы за всю историю страны

По сообщениям наблюдателей, в первом туре, который состоялся 2 октября текущего года, лидерство захватил действующий глава государства Жаир Болсонару. Однако позже стало известно, что это был подсчет только 15% голосов, то есть начало подсчета.

Все же лидерство по итогам первого тура было признано за Лулой да Силвой, а Жаир Болсонару получил второе место.

Сразу после первого тура кандидаты обменялись взаимными выпадами, которые были призваны подорвать авторитет друг друга среди избирателей.

В ход пошли и обвинения Жаира Болсонару в посещении масонской ложи в 2017 году, и вирусное видео, в котором якобы сатанисты признаются, что совершали магический ритуал для его победы.

Сам на тот момент еще действующий президент Жаир Болсонару неоднократно заявлял о якобы связях Лулы да Силвы с оргпреступностью и наркомафией, после того, как посетил крупную фавелу в Рио-де-Жанейро в ходе своего предвыборного объезда по мегаполисам страны.

В ходе выборов в стране фиксировались случаи стычек между сторонниками двух лагерей, вплоть до смертельных случаев. Люди боялись попасть под «жернов» из-за своих политических взглядов. И, несмотря на то, что голосование за президента в Бразилии считается обязательным, многие боялись в нем участвовать, некоторые и вовсе отказывались приходить на избирательный участок.

На фоне этого глубокого политического раскола говорить о цивилизованных очных дебатах кандидатов, да и просто о конструктивном обсуждении экономических программ и политических стратегий претендентов в случае их победы было сложно.

Тем не менее, по итогам второго тура президентских выборов, который прошел 30 октября, победу одержал Луис Инасиу Лула да Силва.

Какие реформы ждут Бразилию

Выборы президента в Бразилии означают и переизбрание членов Национального конгресса, губернаторов и депутатов законодательных собраний 26 бразильских штатов и столичного округа.

Обозреватели отмечают, что помимо традиционной левой повестки целью социалиста Лулы да Силвы было перехватить часть голосов евангелистов, составляющих треть электората, а также заручиться поддержкой центристов. Для этого в своей программе он делал упор на мерах по обеспечению налоговой стабильности.

В случае победы левый кандидат также обещал прекратить вырубку деревьев в Амазонии. По данным французской газеты «Le Mond», уничтожению подверглись 40 000 км² леса, что примерно равняется площади Швейцарии.

Ультраправый же Жаир Болсонару, которого в народе прозвали «тропическим Трампом», пытался заполучить часть голосов рабочих с помощью популярных мер - увеличение пособий, снижение налогов и выдачи энергетических ваучеров.

После оглашения итогов выборов одержавший победу Лула да Силва пообещал снова вернуть демократию в страну.

«Я готов принять на себя управление нашей страной, которая оказалась в очень сложном положении. Но я верю, что с божьей помощью и с помощью людей мы сможем сделать так, чтобы наша страна снова смогла жить по демократическим правилам и в гармонии. Мы можем вернуть мир в семьи, примирить разные позиции и построить ту Бразилию, которая нам всем нужна», - заявил будущий президент Бразилии.

Есть такая поговорка, «Лучше известное старое, чем непознанное новое». В случае с Бразилией, известное оказалось лучше, чем новое. Однако поговорка имеет и другую интерпретацию, «Лучше познанный дьявол, чем «ангел», от которого не знаешь, чего ожидать». Хотя, конечно, и Америке хватило всего одного срока Трампа.

Фото: belta.by



