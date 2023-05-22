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      Северо-Казахстанская область

    Выборы сельских акимов прошли в СКО

    22 Мая 2023, 17:40

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области 21 мая состоялись выборы акимов в семи сельских округах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации областной избирательной комиссии, в список избирателей по округам вошли 5 437 человек. Из них приняли участие в голосовании 4 321, или 79%. Претендовали на места акимов семи округов 19 человек.

    В Аккайынском районе выборы проходили в трех сельских округах. Во Власовском зарегистрировали троих кандидатов. Большинство голосов избиратели отдали за заведующего сельским домом культуры, 40-летнего Максима Серикова. В Ивановском сельском округе акимом избрана учитель биологии и химии, 34-летняя Лидия Челак. В Черкасском сельском округе жители проголосовали за заместителя директора ТОО «Черкасское Агро», 54-летнюю Лязат Макину.

    Архангельский сельский округ Кызылжарского района возглавила консультант Северо-Казахстанского областного филиала ОО Партия «AMANAT», 54-летняя Лилия Русина.

    Акимом Дружбинского сельского округа района им. Г. Мусрепова стала 39-летняя учитель казахского языка и литературы Целинной средней школы Айнагуль Базарбаева.

    Жители Кулыкольского сельского округа избрали акимом 46-летнего подземного горнорабочего шахты «Западная» АО «Казахалтын» Бахытжана Кендирбаева.

    В районе Шал акына акима выбирали жители Городецкого сельского округа. Большинство отдали голос за заместителя руководителя отдела предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района, 44-летнего Ербола Абжанова.

    Ранее в областном избиркоме отмечали, что акимы городов районного значения, сел, поселков, сельских округов избираются на должность сроком на четыре года из числа граждан РК в возрасте не моложе 25 лет. Выбирает население соответствующей административно-территориальной единицы на основе всеобщего, равного, прямого избирательного права при тайном голосовании.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Выборы Выборы акимов
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