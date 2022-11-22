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    Выборы прошли в соответствии с законодательством – председатель ЦИК РК

    22 Ноября 2022, 12:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Выборы Президента РК прошли в соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии РК Нурлан Абдиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Организация подготовки и проведения выборов прошла в строгом соответствии национальному законодательству Республики Казахстан и международным обязательствам, на принципах открытости и прозрачности. На участках были созданы необходимые условия для голосования для граждан с инвалидностью. Для граждан с нарушениями зрения впервые были сделаны трафареты с азбукой Брайля, ими были обеспечены все избирательные участки», – сказал Нурлан Абдиров на заседании ЦИК.

    По его словам, за процедурой выборов следили более 11 тысяч доверенных лиц кандидатов, более 45 тысяч национальных и международных наблюдателей. Их работа оказала положительный эффект для обеспечения прав избирателей и участников избирательного процесса.

    Нурлан Абдиров также отметил высокий уровень проведения избирательной кампании, профессиональную подготовку членов избирательных комиссий, внедрение технологических новшеств и обеспечение избирательных участков.

    Ранее сообщалось, что, по итогам прошедших 20 ноября внеочередных президентских выборов, Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Выборы ЦИК Президентские выборы - 2022
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