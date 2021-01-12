Выборы прошли под знаком сохранения стабильности – эксперт из России

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Для внешних наблюдателей интересно умение сочетать стабильность и реформы. Это всегда характеризовало внутреннюю и внешнюю политику Казахстана и эта традиция явно сохраняется. Такое мнение выразил на экспертном обсуждении «SAILAU TALKS – 2021» по итогам избирательной кампании главный научный сотрудник Московского государственного института международных отношений Андрей Казанцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С интересом следил за выборами. Прежде всего, всех наблюдателей интересовало то, что выборы происходили в ситуации совпадения целого ряда кризисов, то, что называется «идеальный шторм». Во-первых, это пандемический кризис, который сопровождается с экономическим кризисом и очень больно ударяет по психике. Во-вторых, имеется достаточно интересная ситуация во всех постсоветских странах. Это смена поколений. Частью смены поколений, естественного процесса является реполитический транзит, который уже произошел в Казахстане и продолжается дальше. Если брать Казахстан, это Евразийская держава. Мы видим волнения и на востоке, и на западе. Это все создавало тревожный эффект», - выступил эксперт.

По его словам, все видели растущий запрос на перемены в Казахстане.

«С точки зрения внешнего наблюдателя, кажется, очень важным то, что выборы прошли под знаком сохранения стабильности. При том, что стабильность сохранилась, принципиально, я бы сказал, что политическая система не поменялась. Очень важно, на мой взгляд, то, что произошли очень серьезные прогрессивные изменения в процедурах, которые закладывают новое политическое будущее страны, что принципиально важно в условиях смены поколений», - отметил главный научный сотрудник МГИМО.

Он привел в пример представительство молодежи и женщин, усилившиеся в Парламенте, новые возможности для лиц с ограниченными возможностями, введение элементов пропорциональности системы.

«На уровне партии тоже произошли прогрессивные перемены, которые закладывают определенное будущее. Это – праймериз партии «Nur Otan», ребрендинг и так далее. Важно также отметить, эффективное проведение самой избирательной кампании со стороны государственных структур. Несмотря на ситуацию с эпидемией, была нормальная явка, было большое количество иностранных, международных наблюдателей. Была представленность всех политических партий», - пояснил он.

По его словам, для внешних наблюдателей интересно умение сочетать стабильность и реформы. Это всегда характеризовало внутреннюю и внешнюю политику Казахстана, и эта традиция явно сохраняется.

«При этом мы все ожидаем с нетерпением послание Касым-Жомарта Токаева от 15 января о дальнейших реформах. Будет очень интересно, в каком направлении они пойдут. Мне кажется, было бы хорошо в рамках дальнейших реформ задавать возможности для диалога с более оппозиционно настроенными группами общества, естественно, в условиях сохранения стабильности. Когда Президент говорил о реформах, он подчеркивал то, что для меня очень позитивно выделяет Казахстан. Это - экономический прагматизм. Ставится не политика ради политика, а политика ради того, чтобы люди стали жить лучше. Что подразумевает сохранение определенной стабильности», - заключил главный научный сотрудник МГИМО Андрей Казанцев.