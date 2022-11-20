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    Выборы проходят на 745 участках в Костанайской области

    20 Ноября 2022, 08:55

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области с 7:00 часов начали свою работу все избирательные участки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщил председатель территориальной избирательной комиссии Александр Малашко, функционируют сегодня по области 745 избирательных участков.

    В школе №10 в Костанае с раннего утра приходят отдать свой голос неравнодушные граждане. Среди них - немало и молодежи.

    «В этом году я впервые участвую в выборах. И сразу - выборы Президента. Я рада, что у меня есть возможность воспользоваться своим правом и проголосовать за будущего Президента страны»,- сказала 18-летняя Алина Таранчук.

    На всех участках работают наблюдатели, которые обеспечивают законность проведения выборов.

    Ранее сообщалось, во всех регионах страны началась процедура голосования.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Президентские выборы - 2022
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