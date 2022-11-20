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    Выборы Президента РК - началось голосование в Токио и Сеуле

    20 Ноября 2022, 04:00

    АСТАНА.КАЗИНФОРМ - Сегодня в Казахстане пройдут внеочередные выборы Президента. Казахстанцы, находящиеся в столицах Японии и Южной Кореи, смогут проголосовать на выборах одними из первых, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    При посольстве Казахстана в Токио и Сеуле открылись специальные избирательные участки. В 07:00 по местному времени, а в 04:00 по времени Астаны участки начали свою работу.

    Тем временем, избирательные участки при посольстве Республики Казахстан в Пекине, а также при генеральном консульстве вГонконге, Шанхае откроются в 05:00 часов по времени Астаны, избирательный участок в столице Таиланда - Бангкоке - в 06:00 часов

    Последними, кто проголосует на выборах, станут граждане Казахстана, находящиеся в США. Так, избирательный участок при генеральном консульстве РК, расположенный в Сан-Франциско (штат Калифорния), начнет свою работу в 21:00 по времени Астаны.

    Ранее сообщалось, что при загранучреждениях Казахстана в 53 иностранных государствах образованы 68 избирательных участков.

    Для участия в голосовании граждане Республики Казахстан, обладающие активным избирательным правом, проживающие или находящиеся по частным, служебным, учебным, деловым и туристическим целям в соответствующем иностранном государстве и имеющие действительные паспорта гражданина РК, могут обратиться в дипломатическое или консульское представительство Казахстана, при котором создан избирательный участок.

    Как уточнили в Министерстве иностранных дел РК, голосование при загранучреждениях РК, в соответствии с пунктом 1 статьи 38 Конституционного закона РК «О выборах в Республике Казахстан», будет проводиться в день выборов - воскресенье, 20 ноября 2022 года - с 07:00 до 20:00 часов по местному времени.

    Сегодня, 20 ноября 2022 года, состоятся внеочередные выборы Президента Республики Казахстан. На предстоящих президентских выборах всего по стране будет задействован 10 101 участок. В списки избирателей включены 11 950 485 граждан.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Президентские выборы - 2022
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