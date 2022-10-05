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    Выборы Президента РК: кандидат Жигули Дайрабаев подал документы в ЦИК

    5 Октября 2022, 15:48

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Кандидат от «Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» Жигули Дайрабаев подал документы в Центральную избирательную комиссию РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

    5 октября 2022 года в Центральную избирательную комиссию РК были представлены следующие документы Дайрабаева Жигули Молдакалыковича о его выдвижении кандидатом в Президенты РК Республиканским общественным объединением «Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл»:

    1. Выписка из протокола заседания высшего органа Республиканского общественного объединения «Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» выдвижении в Президенты Республики Казахстан;

    2. Заявление Дайрабаева Ж.М. о его согласии баллотироваться кандидатом в Президенты Республики Казахстан с приложением биографических данных;

    3. Документ, удостоверяющий внесение избирательного взноса на счет Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан;

    4. Копия документа, удостоверяющего личность;

    5. Копии дипломов о высшем образовании.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Выборы Политические партии ЦИК Президентские выборы - 2022
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