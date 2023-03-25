Выборы получились крайне острыми - Адиль Каукенов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главный эксперт Казахстанского института стратегических исследований Адиль Каукенов поделился своим мнением о прошедших выборах депутатов Мажилиса и маслихатов, проанализировав действия партий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Первый результат - победа партии «AMANAT» с подавляющим перевесом голосов. Почему-то в социальных сетях сложилось ошибочное мнение, что на этих выборах никто не будет голосовать за партию власти. Однако даже беглый взгляд показывал, что партия «AMANAT» владеет самым большим количеством партийцев. Если рядовым партийцам «AMANAT» важен в качестве приближенности к власти, что в регионах очень важно, помимо них партия насчитывает весьма влиятельных и амбициозных партийцев, для которых «AMANAT» - главный мост для решения многих проблем. Было очевидно, что партия, оказавшись в новых условиях, будет биться за лидерство с особым упорством, чтобы доказать Акорде свою нужность.

Имея такие человеческие и материальные ресурсы взять большинство голосов было делом техники. Поэтому здесь интриги не было, даже интереснее, что «Ауыл» сумел взять второе место. Сельская тематика во главе с Жигули Дайрабаевым оказалась намного эффективнее, чем позиционирующая себя суперсовременной «Respublica». Это весьма занимательный факт, что партия эффективных городских менеджеров, грозивших отобрать голоса у «AMANAT» не смогли быть убедительнее партии, целенаправленно работающей с сельским электоратом. Посмотрим как будет в следующий раз и сможет ли «город» с его технологиями и деньгами взять вверх над «селом» с его количеством жителей и устойчивыми ценностями. Опять же показательно, что в маслихат Алматы «Respublica» взяла второе место, а «Ауыл» ни одного», - отметил эксперт Адиль Каукенов.

Спикер подчеркнул, что «Respublica» сумела обойти НПК и «Ак жол», занявших четвертое и пятое место. По его мнению, изначально партия «Respublica» конкурировала не с «AMANAT», а с «Ак жол», также позиционирующей себя партией представителей бизнеса. Эксперт считает, что «Respublica» показала отличные результаты, буквально поставив «Ак жол» на грань выживания.

«А вот НПК, хотя сумела пройти в Мажилис, стоит серьезно задуматься о своей дальнейшей стратегии. Отказ от названия «коммунистический», метания внутри партии, бесконечные дрязги и скандалы, выход из нее ряда сильных персоналий, по сути нивелировали политический капитал самой партии и огромную известность помноженную на ораторское мастерство ее лидера Ермухамбета Ертысбаева.

То есть, потенциал НПК намного больше 8,41%, но сам сумел отдать свои голоса активных избирателей, причем ее аудиторию разделили «AMANAT» и «Respublica». Одна за счет повестки согласия в обществе, другая за счет новизны лиц. В аутсайдерах, но все же сумевшей перешагнуть 5% порог, стала ОСДП. Каких-то новых идей ОСДП не предлагала, поэтому сумела собрать свой классический протестный электорат, но буквально на нижней его границе. Однако это тоже можно квалифицировать как успех, так как главный соперник у ОСДП была графа «Против всех», набравшая почти 4%. Если у «Против всех» было больше, чем у ОСДП, то для партии это означало бы полную утрату доверия своего электората», - сказал Адиль Каукенов.

Эксперт также отметил, что международные наблюдатели, которых было зарегистрировано 167 человек, отнеслись к казахстанским выборам благожелательно, что также было продиктовано тем, что процедуры были соблюдены, а недовольство отдельных кандидатов, проигравших выборы, каких-то возмущений ни в соцсетях, ни на улицах не собрали.

«К примеру, миссии наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества, Организации тюркских государств и Парламентской ассамблеи тюркских государств не увидели нарушений. Заместитель генерального секретаря Организации тюркских государств, глава миссии Сади Джафаров отметил, что выборы депутатов в Казахстане прошли в соответствии с национальным законодательством и международными стандартами. Электоральный цикл был довольно длинный, казахстанцы уже ждут не предвыборной гонки, а начала выполнения всех обещаний данных в ходе выборов», - считает Адиль Каукенов.

По мнению эксперта, выборы получились крайне острыми.

«Огромное количество независимых кандидатов, жесткая конкуренция между ними, новые политтехнологии и новые лица поменяли само восприятие электоральных процессов в Казахстане. Многое стало ясно о том, что некоторые сетевые персонажи сильно переоценивают свою влиятельность. То, что люди любят следить за чьей-то страничкой, это всего лишь для них своего рода шоу «за стеклом», а в реальности они либо не идут голосовать, либо отдают голос за другого, считая, что «свой» слишком «свой». Это, кстати, весьма свойственно для казахстанского менталитета.

Ну и немаловажным итогом стало прохождение новых лиц и оппозиционной партии в Парламент. То, что легальная оппозиция ОСДП долгое время не была в Мажилисе крайне плохо отразилось на самой ОСДП и на Мажилисе тоже. Отсутствие борьбы привело к застою не только в Мажилисе, но и в рядах оппозиции, маргинализировав ее за обочину политического поля. Новый Мажилис должен будет изменить данную ситуацию и начать новую страничку в политической и общественной жизни страны», - заключил Адиль Каукенов.

Фото: toppress.kz