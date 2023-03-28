Выборы депутатов завершают большой страновой избирательный цикл - глава ЦИК Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Центральной избирательной комиссии РК Нурлан Абдиров подытожил итоги прошедших внеочередных выборов депутатов Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Внеочередные выборы депутатов Парламента завершают большой страновой избирательный цикл, начавшийся по результатам всенародного голосования на республиканском референдуме, состоявшемся в июне прошлого года. По итогам конституционной реформы законодательно оформлены новые конкурентные правила формирования представительной ветви власти. Новый формат проведения выборов существенно расширил возможности для заинтересованных граждан в политическом участии и активизировал электоральное поле», - сказал Нурлан Абдиров в ходе заседания ЦИК.

«Формирование Мажилиса Парламента путем выборов по партийным спискам и в одномандатных округах представило возможность избирателям голосовать как за платформы политических партий, так и за конкретные кандидатуры. Всем участвовавшим в предвыборной гонке удалось найти новые креативные решения и в ходе агитационного периода показать гражданам сильные стороны своих программ. Тот факт, что в Парламент прошли шесть из семи партий, показал, насколько востребованными оказались запросы избирателей на самые различные платформы», - отметил глава ЦИК.

По словам председателя ЦИК, политическая состязательность была высокой на всех этапах проведения выборов и среди одномандатников.

«В результате прошедших выборов представленность политических партий в Парламенте увеличилась в два раза по сравнению с предшествующим созывом - с трех до шести. 29 депутатов будут представлять интересы избирателей от регионов. Таким образом, выборы прошли на принципах конкурентности и открытости. По их итогам значительно обновлен депутатский корпус Мажилиса Парламента», - считает Нурлан Абдиров.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия РК зарегистрировала депутатов Мажилиса VIII созыва. Депутатам вручили удостоверения и нагрудные знаки.

Внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов состоялись в Казахстане 19 марта.

С новым составом Мажилиса Парламента можно ознакомиться здесь.



