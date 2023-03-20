Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Выборы

    Выборы депутатов в Мажилис: результаты второго exit-poll

    20 Марта 2023, 00:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Опубликованы данные второго exit-poll на внеочередных выборах депутатов Мажилиса Парламента в Казахстане. Данные озвучены в прямом эфире онлайн-марафона «Сайлау-2023», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным научно-исследовательской Ассоциации «Институт демократии», результаты exit poll расположились следующим образом:

    Партия «AMANAT» – 53,33%;

    Народно-демократическая партия «Ауыл» – 11,26%;

    Партия «Respublica» – 8,33%;

    Народная партия Казахстана – 6,93%;

    Партия зеленых «Байтақ» – 2,51%;

    Демократическая партия «Ақ жол» – 8,87%;

    Общенациональная социал-демократическая партия – 5,12%.

    3,65% избирателей проголосовали «Против всех».

    Явка избирателей составила 54,83%.

    «В течение всего дня наши интервьюеры работали на 300 избирательных участках по всей стране. Опросом были охвачены все города республиканского и областного значения, ряд малых городов страны, крупно- и малонаселенные села. В ходе опроса было опрошено 12 тысяч избирателей. Погрешность полученных результатов составляет +/- 1,1%. На выходе из избирательных участков задавался вопрос: «За какую партию вы проголосовали?» - сказала директор по проектам Института демократии Татьяна Башарина.

    Это значит, что в Мажилис могут пройти 6 партий из 7, участвующих в выборах депутатов по партийным спискам.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Выборы Видео Выборы в Мажилис Выборы в маслихаты-2023
    Новости по теме
    Новости по теме
    Стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты Турции
    Второй тур президентских выборов в Турции будет проведен 28 мая
    Выборы президента Турции: подсчитано 99,38% голосов
    Ликвидировать посредников в энергетике призвали мажилисмены
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
    4 Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
    5 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    Новости партнеров