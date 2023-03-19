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    Выборы депутатов в Мажилис и маслихаты РК начались в США

    19 Марта 2023, 22:13

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – В США 19 марта начались выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В Америке с 7:00 открылись три избирательных участка, которые расположены при дипломатических учреждениях нашей страны.

    Первый участок № 249 находится при посольстве Республики Казахстана в городе Вашингтон. Наши соотечественники из южных и юго-восточных американских штатов могут проголосовать там.

    Второй участок № 250 расположен при Генеральном консульстве Республики Казахстан в городе Нью-Йорк, он отвечает за северные и северо-восточные штаты.

    Третий участок № 413 при Генеральном консульстве Республики Казахстан в городе Сан-Франциско завершит электоральный процесс в Казахстане. В зону ответственности которого входят западные штаты.

    Все избирательные участки в США будут работать до 20:00.

    Председатель комиссии избирательного участка №249 г.Вашингтон Ержан Асаубай

    Председатель комиссии избирательного участка №249 в Вашингтоне Ержан Асаубай сообщил об активном участии граждан Республики Казахстана в первые часы голосования.



    По данным посольства Республики Казахстан в США, ожидается прибытие свыше 150 наших соотечественников на внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов РК.

    Голосование на избирательных участках проходит с соблюдением всех требований выборного законодательства.

    Ранее сообщалось, что более пяти тысяч казахстанцев проголосовали за рубежом.

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    Мажилис Выборы США Выборы в Мажилис
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