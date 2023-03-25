Выборы депутатов Меджлиса, членов халк маслахаты и Генгешей пройдут в Туркменистане 26 марта

АШХАБАД. КАЗИНФОРМ - 26 марта в Туркменистане пройдут выборы депутатов Меджлиса, членов халк маслахаты и Генгешей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на TDH.

Всего по стране выдвинуты и зарегистрированы 14872 кандидата. Из них в депутаты национального парламента – 258 кандидатов, в члены халк маслахаты: велаятов и города Ашхабада – 515, в члены этрапских и городских халк маслахаты – 2001, а также Генгешей – 12098 кандидатов. Среди претендентов – квалифицированные специалисты всех отраслей экономики, представители различных профессий и национальностей.

В воскресенье туркменистанцам предстоит выбрать 125 депутатов Меджлиса. Выборы членов велаятских халк маслахаты пройдут в 240 избирательных округах, членов этрапских и городских халк маслахаты – в 960, членов Генгешей – в 5897 избирательных округах. Для проведения голосования создано 2644 избирательных участка. Всего зарегистрированы около 3,5 миллиона избирателей, имеющих право голоса.

В воскресенье – 26 марта - с 7 до 19 часов на всех избирательных участках, включая и те, что открылись при дипломатических представительствах Туркменистана за рубежом, пройдёт голосование.



