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    Выборы депутатов Меджлиса, членов халк маслахаты и Генгешей пройдут в Туркменистане 26 марта

    25 Марта 2023, 09:01

    АШХАБАД. КАЗИНФОРМ - 26 марта в Туркменистане пройдут выборы депутатов Меджлиса, членов халк маслахаты и Генгешей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на TDH.

    Всего по стране выдвинуты и зарегистрированы 14872 кандидата. Из них в депутаты национального парламента – 258 кандидатов, в члены халк маслахаты: велаятов и города Ашхабада – 515, в члены этрапских и городских халк маслахаты – 2001, а также Генгешей – 12098 кандидатов. Среди претендентов – квалифицированные специалисты всех отраслей экономики, представители различных профессий и национальностей.

    В воскресенье туркменистанцам предстоит выбрать 125 депутатов Меджлиса. Выборы членов велаятских халк маслахаты пройдут в 240 избирательных округах, членов этрапских и городских халк маслахаты – в 960, членов Генгешей – в 5897 избирательных округах. Для проведения голосования создано 2644 избирательных участка. Всего зарегистрированы около 3,5 миллиона избирателей, имеющих право голоса.

    В воскресенье – 26 марта - с 7 до 19 часов на всех избирательных участках, включая и те, что открылись при дипломатических представительствах Туркменистана за рубежом, пройдёт голосование.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Выборы Туркменистан
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