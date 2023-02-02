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    Выборы депутатов Мажилиса и маслихатов: шесть НПО подали заявки для наблюдения

    2 Февраля 2023, 15:41

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Центральная избирательная комиссия рассматривает заявки шести республиканских неправительственных организаций, изъявивших желание наблюдать за выборами. Об этом сообщил председатель ЦИК Нурлан Абдиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Уже несколько организаций, 6 неправительственных организаций именно республиканского уровня, изъявили желание наблюдать за выборами депутатов Мажилиса и маслихатов. Они подали свои документы на аккредитацию. Центральная избирательная комиссия рассматривает их. Большая часть времени уходит на то, чтобы мы получили соответствующие ответы от государственных органов», - сказал Нурлан Абдиров на расширенном заседании экспертного совета при ЦИК РК.

    Председатель Центральной избирательной комиссии добавил, что надеется, что все организации получат допуск. Однако все зависит от того, какие заключения дадут компетентные органы.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    НПО Выборы Политические реформы Политика ЦИК Выборы в Мажилис Выборы в маслихаты-2023
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