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    Выборы депутатов Мажилиса и маслихатов: началось голосование в ряде зарубежных стран

    19 Марта 2023, 04:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 19 марта, состоятся внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней. Казахстанцы, проживающие или находящиеся в столицах Японии и Южной Кореи, получат возможность проголосовать на выборах одними из первых, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    При загранучреждениях Казахстана в 62 иностранных государствах образованы 77 избирательных участков. Голосование при загранучреждениях РК, в соответствии с пунктом 1 статьи 38 Конституционного закона РК «О выборах в Республике Казахстан», будет проводиться в день выборов с 07:00 до 20:00 по местному времени.

    Так, в 04:00 по времени Астаны и в 07:00 по местному времени открылись избирательные участки в столицах Японии и Южной Кореи. Избирательные участки при посольстве РК в Пекине, а также при генеральном консульстве в Гонконге, Шанхае казахстанцы, проживающие в этих городах, смогут посетить, начиная с 5 часов по времени Астаны, избирательный участок в столице Тайланда – Бангкоке в 06:00.

    Последними на выборах проголосуют граждане РК, находящиеся в США.

    Отметим, что для участия в голосовании граждане Казахстана, обладающие активным избирательным правом, проживающие или находящиеся по частным, служебным, учебным, деловым и туристическим целям в другом государстве и имеющие действительные паспорта гражданина РК, могут обратиться в дипломатическое или консульское представительство Казахстана, при котором создан избирательный участок.

    В МИД РК ранее напомнили казахстанцам, что для своевременной и полноценной подготовки процесса голосования за рубежом граждане заранее должны связаться с ближайшим избирательным участком и предоставить данные для включения в списки избирателей.

    В этом году в связи с тем, что бюллетеней больше, процедура подсчета голосов займет больше времени. В 8 часов утра по времени Астаны 20 марта подсчет голосов должен быть завершен.

    Голосование по трем мегаполисам: Астана, Алматы и Шымкент будет проводиться по четырем избирательным бюллетеням, два из них по выборам депутатов Мажилиса Парламента и два по маслихатам. В 17 областях голосование будет проходить по пяти избирательным бюллетеням: два по Мажилису, два по областным маслихатам и один по районному или городскому.

    19 января Глава государства подписал Указ о роспуске Мажилиса Парламента Республики Казахстан седьмого созыва и назначении внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

    Теперь 70% депутатов Мажилиса будут избираться по партийным спискам, а 30% – по одномандатным округам. По смешанной избирательной системе, в соотношении 50 на 50, пройдут и выборы в маслихаты областей и городов республиканского значения. А на выборах в маслихаты районов и городов областного значения граждане будут голосовать только за кандидатов по одномандатным округам. Мажилис Парламента состоит из 98 депутатов, 29 из которых избираются по одномандатным территориальным округам.

    В выборах участвовуют семь политических партий. Это партия AMANAT, Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл», партия Respublica, Народная партия Казахстана, партия «Байтақ», демократическая партия Казахстана «Ак жол», а также Общенационально социал-демократическая партия.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

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