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    Выборы депутатов Мажилиса и маслихата: Казахстан намерен пригласить миссию БДИПЧ ОБСЕ

    20 Января 2023, 14:28

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан намерен пригласить представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по наблюдению за выборами депутатов Мажилиса и маслихата. Об этом стало известно на пресс-конференции по итогам заседания Центральной избирательной комиссии РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ЦИК рассчитывают, что в процессе наблюдения за выборами депутатов Мажилиса и маслихатов будет принимать участие БДИПЧ ОБСЕ.

    «Будут приглашены около 10 международных организаций, включая БДИПЧ ОБСЕ. БДИПЧ, как и другие организации, определяет размер своей миссии по поступлению приглашения. Но мы рассчитываем, что будет полная миссия, которая сможет полностью наблюдать за всем процессом избирательной кампании и выборами», - сообщил заместитель министра иностранных дел Роман Василенко журналистам в Центральной избирательной комиссии.

    В свою очередь, председатель ЦИК напомнил, что в прошлом году во время проведения республиканского референдума наблюдали две страновые избирательные кампании.

    «В референдуме принимала участие ОБСЕ. Миссия ОБСЕ была краткосрочная. Небольшое количество было в составе миссии. А вот на президентские выборы, прошедшие 20 ноября в прошлом году, приехала большая миссия: был состав и краткосрочный, и долгосрочный сегмент внутри этой миссии, которые приехали задолго до дня голосования и уехали гораздо позже, когда мы подвели итоги. После этого по их просьбе была встреча здесь, в ЦИК. Надеемся, что приедет полноценная большая миссия. Прошлая миссия своим присутствием, наблюдением покрыла практически все регионы Казахстана», - пояснил Нурлан Абдиров.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    ОБСЕ Мажилис Выборы Маслихат
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