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    Выборы акимов завершились в двух сельских округах Кызылординской области

    1 Августа 2021, 23:08

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Кызылординской области завершились выборы сельских акимов. Голосование проводилось на всех участках в соответствии с Конституционным законом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    О ходе политической кампании в Приаралье и активности голосующих на пресс-брифинге доложил председатель областной избирательной комиссии Галым Баймырзаев.

    «Сегодня будут избраны два одинаковых сельских акима. Выборы прошли в аульных округах Аккум Аральского района и Талаптан Шиелийского района. Голосование проводилось на всех участках в соответствии с Конституционным законом, правонарушений не выявлено, жалоб не поступало», - отметил он.

    На брифинге Галым Баймырзаев также представил итоги выборов.

    «Выборы прошли в соответствии с требованиями. По итоговой информации, свой выбор сделали 2850 человек. Это 80,8% от общего числа избирателей. Из них в Аральском районе, в аульном округе Аккум– 72,3 %. В Шиелийском районе, в аульном округе Талаптан - 85,7 %», - сказал Галым Баймырзаев.

    Напомним, для участия в выборах 25 июля свою кандидатуру выдвинул 151 человек, из них 131, или 86,8% прошли регистрацию.

    В избирательный бюллетень включены 122 кандидата. От политических партий было выдвинуто 35 человек. В их числе партии «Nur Otan», «Ауыл» , «ADAL», Народная партия Казахстана. Также подали заявки 5 самовыдвиженцев.

    Из 40 избранных за прошедшую неделю акимов 10-государственные служащие, 22 - вновь избранные акимы сельских округов, 5-работники бюджетных организаций, 3 – временно не работающие граждане. Среди 40 избранных акимов одна женщина.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Кызылординская область Выборы Выборы-2021 Выборы акимов
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