Выборы-2023 пройдут в новых условиях: обзор мнений за неделю

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Предстоящие внеочередные выборы в Мажилис Парламента РК и маслихаты пройдут в новых, особых условиях. Что об этом говорят эксперты, читайте в обзорном материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Две политические партии могут сыграть «эффект новичка»

Казахстанский политолог Андрей Чеботарев, говоря об особенностях предстоящих выборов депутатов в Мажилис и маслихаты, отметил, что после прошлогодних изменений в Конституцию страны в избирательный процесс вернулись элементы мажоритарной системы. Теперь 29 депутатов Мажилиса Парламента будут избираться от одномандатных округов.

Второе, на что обратил внимание политолог – это то, что по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева еще в 2021 году были внесены поправки в закон о выборах, которые предусматривают снижение избирательного порога для политических партий с 7 до 5 %. Это, по его словам, серьезно облегчает политическим партиям прохождение и в Мажилис, и в маслихаты страны.

«И третий момент – это то, что у нас появились две новые политические партии. Это партия зеленых «Байтақ» и партия «Respublica». Они могут сыграть, что называется «эффект новичка», то есть я думаю, что избиратели устали от действующих некоторых партий и могут вполне проголосовать за эти две новые партии, или по крайней мере за партию зеленых, так как «Байтақ» известна как инициативная группа, которая действует с 2019 года. Партия «Respublika» появилась буквально недавно», - заключил Андрей Чеботарев.

Казахстанцы увидят совершенно новый Парламент

Директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Еркин Тукумов считает, что интригу и оживление, безусловно, внесут депутаты-одномандатники.

«Ожидаю, что новый Парламент действительно станет представительным органом власти. Площадкой, на которой будут подниматься значимые для всего общества вопросы», - сказал Еркин Тукумов, комментируя предстоящие выборы.

Он выразил мнение о том, что по итогам выборов казахстанцы увидят совершенно новый Парламент, где ведутся оживленные дискуссии и дебаты.

Фото:kisi.kz

Справедливость предстоящих выборов будет зависеть от активности граждан

Политолог Казбек Майгельдинов считает, что объективность и справедливость предстоящих выборов будет зависеть от активности граждан.

«Предстоящие внеочередные выборы в Мажилис и маслихаты пройдут в новых, особых условиях. Можно сказать, что все это - явный плод, отражение проводимых Президентом политических реформ. С 2019 года в рамках Национального совета общественного доверия принято 5 серий политических реформ. Были внесены изменения в законодательство о выборах, политических партиях. В результате произошло изменение избирательной системы», - сказал эксперт.

По его словам, после выборов в Мажилис придут новые политические партии, которые благодаря внесенным в закон изменениям получили возможность зарегистрироваться с 5 тысячами сторонников. Такой возможностью недавно воспользовались 2 политические организации, которые прошли официальную регистрацию в Министерстве юстиции.

«Конечно, это послужит становлению политического разнообразия в нашей стране. С этой точки зрения - это можно назвать новизной, особенностью выборов. Кроме того, в бюллетень для голосования была включена новая строка «против всех». Мы видели, что она использовалась и на прошедших внеочередных президентских выборах. В результате доля избирателей, проголосовавших против всех, составила 5 процентов. Это также право граждан. Следовательно, граждане, которые вообще не поддерживают политическую партию или какого-либо кандидата, могут использовать это право на выборах», - сказал Казбек Майгельдинов.

Эксперт подчеркивает, что справедливое прохождение любых выборов напрямую зависит от активности граждан.

«С этой точки зрения институт наблюдателей сегодня набирает обороты. То есть участие наблюдателей как при голосовании, так и при подсчете голосов, вносит большой вклад в справедливое, открытое, прозрачное проведение выборов. В Мажилисе, особенно в маслихатах, есть доверенные лица, будь то самозанятый гражданин или политическая партия. Есть возможность привлечь и наблюдателей. Я думаю, что мы будем способствовать справедливому проведению выборов через этот институт наблюдателей», - считает Казбек Майгельдинов.

Он также отметил, что сегодня к народным избранникам предъявляются высокие требования со стороны населения.

Местное население будет выбирать конкретных людей, а не партию

Грядущие выборы будут проходить в пространстве постепенного переформатирования политической системы Казахстана. Таким мнением поделилась старший научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Татьяна Липина.

Эксперт отметила, что изменилась избирательная система – стала пропорционально-мажоритарной. Это означает, что теперь почти 1/3 депутатов Мажилиса будут составлять те, кого казахстанцы избрали напрямую.

«По крайней мере, именно это и предполагается мажоритарной системой при условии прозрачности выборов. Это же касается и маслихатов. У областей, городов республиканского значения и столицы депутаты будут избираться 50/50: половина по округам, половина по партийным спискам. В других же населенных пунктах составы маслихатов будут полностью избираться по округам. То есть местное население будет выбирать конкретных людей, не партию», - пояснила Татьяна Липина.

Фото:kisikz

Старший научный сотрудник КИСИ подчеркнула высокую активность желающих выдвинуться в депутаты. По ее словам, не все из них пройдут по требованиям, но сам факт намерения важен в контексте формирования политической культуры и стимулирования гражданского акторства.

«Вне зависимости от результата баллотирования, те, кто пройдут обкатку избирательной кампанией, создадут новое поле политической активности», - заключила Татьяна Липина.

Каким будет Казахстан после выборов

На этой неделе эксперты также высказали свое мнение о том, как будет выглядеть Казахстан после выборов депутатов Мажилиса и маслихатов 19 марта.

Преподаватель высшей школы социально-гуманитарных наук международного университета «Астана» Таисия Мармонтова считает, что хорошо управляемая страна – это самоуправляемая страна.

«Человек, который пришел во власть, в представительные органы, пришел туда по веянию сердца и может он даст инерцию того, что будет работать», - сказала Таисия Мармонтова.

По мнению политолога Дины Айкеновой, после выборов казахстанцы среди депутатов увидят представителей экономической региональной элиты.

«Что касается тенденций, которые мы увидим после 19-го числа, мы увидим вход экономической региональной элиты. Некоторые эксперты называют этих людей региональными лоббистами. Это будет очень интересно, особенно в тех округах, где по три человека. Будет очень интересно посмотреть в том плане, что скорее всего один человек из этих регионов будет являться лидером общественного мнения, общественником либо в прошлом депутатом, либо бывшим акимом. Второй, третий человек – скорее всего, будут представители крупного бизнеса. Предполагаю, что это будет так», - сказала политолог.

Фото spp.almau.edu.kz

Директор Института истории государства Еркин Абиль уверен, что после выборов появится публичная политика.

«В последние годы формирование элит шло исключительно через государственную службу, в том числе и представительных органов власти, и в регионах, что в принципе неправильно. Мы уже сейчас наблюдаем возрождение публичной политики, когда люди начинают публично апеллировать к народу и высказывать новые смыслы. В любом случае формирование политической элиты через публичную политику для устойчивости системы будет нужно», - отметил эксперт.

Внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента в Казахстане состоятся 19 марта. На эту же дату запланированы выборы депутатов маслихатов. К участию в выборах допущены все семь зарегистрированных в стране политических партий.



