Выборы-2023: обзор главных событий за неделю

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Подготовка к выборам в Мажилис Парламента и маслихаты на этой неделе была насыщенной. Политические партии проводили внеочередные съезды, утверждали программу предвыборных кампаний и выбирали кандидатов на участие в выборах. Подробности читайте в обзорном материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Какие партии уже подготовили предвыборную программу

На этой неделе некоторые политические партии уже утвердили свою предвыборную программу.

Партия НПК утвердила свою предвыборную программу на ХХIII внеочередном съезде, который прошел 30 января текущего года.

Фото: qhp.kz

В партии уверены, что ситуацию в стране необходимо кардинально менять.

«Практика показывает, что идеи социальной справедливости по-прежнему живы в народе. Пришло время для их воплощения. Как сказал в своем выступлении Президент РК: «В Казахстане завершается эпоха «олигархического капитализма»», и «мы будем строить государство с высокой социальной ответственностью». На языке политологов – это социализм», - сказал председатель НПК Ермухамет Ертысбаев.

Фото:halykpartiyasy.kz

Кроме того, партия утвердила список кандидатов в Президенты. Среди них председатель партии Ермухамет Ертысбаев, депутат Мажилиса Парламента VII созыва Ирина Смирнова, депутат Мажилиса Парламента VII созыва Александр Милютин и другие. Всего утверждено 52 человека для участия выборах в Мажилис Парламента. Первоначально в списке было 120 человек, его сократили с учетом реального распределения мест.

При этом, председатель партии Ермухамен Ертысбаев заявил, что уступит свое место, если фракция НПК в Мажилисе будет небольшая. В таком случае председатель будет заниматься дальнейшим развитием партии.

НПК уже представила свой список кандидатов, зарегистрировав

документы в ЦИК.

Партию «зеленых» пополняют «тяжеловесы»

На днях стало известно, что экс-депутат Мажилиса Парламента VII созыва, известный эколог Айжан Скакова покинула ряды Народной партии и вступила в «зеленую» партию «Байтак». Ученый и член Комитета по вопросам экологии и природопользованию Айжан Скакова намерена и дальше продолжать свою деятельность по острым экологическим проблемам страны в профильной партии.

Фото:baytaq.kz

«Пополнение наших рядов таким профессионалом в области экологии и окружающей среды и политическим «тяжеловесом» как Айжан Скакова - большое событие для партии «Байтак». Богатейший опыт, энтузиазм и патриотизм Айжан, несомненно, внесут весомый вклад в развитие и продвижение партии «Байтак» и активизируют реальную работу по обеспечению экологической безопасности», - отметили в партии.

Кстати, партия «Байтак», также партия «Respublica» будут участвовать в выборах в маслихаты по всему Казахстану. Ранее сообщалось, что партия «Байтак» будет участвовать в выборах в маслихаты в ограниченном количестве регионов.

Партия «Ак жол» подготовила предложения по развитию конституционной реформы

Свою предвыборную программу утвердила и «Демократическая партия Казахстана «Ак жол» в ходе внеочередного XXI съезда партии, который прошел 1 февраля текущего года.

В ходе съезда был утвержден список кандидатов, которые будут участвовать в выборах.

Руководитель партии Азат Перуашев отметил, что процесс перезагрузки общества, государства и экономики далеко не завершен, а только вступил в решающую стадию, которая будет нуждаться в продолжении реформ.

Он также отметил, что демпартия уже подготовила свои предложения по дальнейшему развитию, углублению конституционной реформы.

Среди них формирование реального механизма сдержек и противовесов между исполнительной и представительной ветвями власти, повышение полномочия Парламента и маслихатов до необходимого уровня, демонополизация политики, создание условий для справедливой конкуренции парламентских партий, обеспечение открытости и полноты государственного бюджета и т. д.

Партия ОСДП утвердила свой список кандидатов

2 февраля состоялся внеочередной съезд Общенациональной социал-демократической партии, в ходе которого был утвержден список кандидатов на участие в выборах депутатов Мажилиса Парламента.

«В список кандидатов от партии в Мажилис вошли 19 человек, включая лидера партии Рахимжанова. Шесть человек будут участвовать в выборах по мажоритарной системе», - сообщили в партии.

От партии «Байтак» 4 кандидата будут участвовать в выборах по мажоритарной системе

3 февраля в столице прошел предвыборный съезд партии «Байтак».

В ходе съезда прошло обсуждение и голосование за предвыборную платформу партии. Кроме того, партия утвердила список кандидатов для участия в выборах. Всего 20 кандидатов по списку и 4 кандидата будут участвовать в выборах по мажоритарной системе.

Напомним, партия учреждена в конце 2022 года с целью создания экологически устойчивого общества, отстаивания и проведения в жизнь принципов зеленой политики - социальной справедливости, народной демократии и бережного отношения к экологии.

Партия «Ауыл» в третий раз будет участвовать в парламентских выборах

4 февраля состоялся внеочередной съезд партии «Ауыл». На съезде стало известно о том, что в ряды партии вступила Каракат Абден, которая осенью прошлого года претендовала на пост президента страны.

Также Народно-демократическая партия «Ауыл» на съезде заявила о готовности к участию в выборах в Мажилис Парламента и маслихаты всех уровней, утвердила предвыборную программу и список своих кандидатов.

По партийным спискам выдвинуто 25 кандидатов, по мажоритарной системе – девять кандидатов.

Отметим, что партия «Ауыл» в третий раз будет участвовать в парламентских выборах.

Более половины избирателей намерены голосовать на парламентских выборах

По результатам телефонного опроса, который проводил исследовательский институт «Общественное мнение» с официального разрешения Центральной избирательной комиссии (ЦИК), большинство казахстанцев выступают за политический плюрализм и многопартийный Мажилис.

При этом, за представленность в нижней палате пяти и более партий – 27,8% опрошенных, четырех – 6,6%, трех – 16,8%, двух – 12%.

«Среди намеренных голосовать на внеочередных парламентских выборах 48,6% твердо намерены поддержать кандидатов от партии AMANAT. По данным опроса, порог в 5% на сегодня удается преодолеть партиям «Ауыл» (6,2%), «Акжол» (5,4%). Другим партиям еще предстоит заручиться поддержкой электората: НПК (4,8%), Respublica (3,6%), ОСДП (3,2%), «Байтақ» (2,8%). Доля респондентов, готовых проголосовать «против всех», составила 2,6%. Более 1/5 опрошенных (22,8%) еще не определились в своих партийных предпочтениях», - говорится в сообщении исследовательского института.

По данным Министерства юстиции РК, ведомство сейчас рассматривает документы от четырех политических партий для регистрации «Ел тағдыры», «Ұрпақ жалғастығы», «Ынтымақ» и «Народный конгресс Казахстана». А 2 февраля новая партия «Народный конгресс Казахстана» подала документы на регистрацию в Министерство юстиции.

Кроме того, по итогам опроса, который проводил исследовательский институт, более половины избирателей намерены пойти на парламентские выборы.

«Согласно замеру, уровень потенциальной избирательной явки на парламентские выборы 19 марта 2023 года составил 53,3%. Это общая доля тех, кто твердо намерен голосовать (39%) и скорее всего будет голосовать (14,3%)», - говорится в сообщении института.

Какие партии получат финансирование

Кстати, в Правительстве отметили, что этом году большая сумма финансирования из бюджета будет выделена той партии, которая получит больше голосов в Парламенте (по закону финансирование получат те партии, которые представлены в Парламенте – прим. ред).

Заместитель Премьер-Министра РК - министр финансов РК Ерулан Жамаубаев отметил, что в бюджете 2023 года Минфином выделено 173 млрд тенге, из них 11,8 млрд тенге - на финансирование политических партий.

По данным Минфина, в 2022 году общая сумма финансирования была около 8,5 млрд тенге. Большая часть была выделена партии «AMANAT», около 1 млрд тенге - «Ак жол» и около 800 млн тенге - «НПК».

ЦИК начала аккредитацию международных наблюдателей

Кстати, шесть НПО подали заявки для наблюдения в предстоящих выборах. Кроме того, ЦИК также запустила аккредитацию международных наблюдателей за выборами в Казахстане. На сегодняшний день в ЦИК от Министерства иностранных дел на аккредитацию представлены кандидатуры 25 наблюдателей от одного иностранного государства и две международные организации.

В том числе, как сообщил секретарь ЦИК РК Мухтар Ерман, от Палестины один наблюдатель, от Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ – 11 наблюдателей, от миссии ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека 13 наблюдателей.

Также сообщалось, что Казахстан выполнил три рекомендации БДИПЧ/ОБСЕ касательно выборов. Прочитать об этом можно здесь.



