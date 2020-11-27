Выборы-2021: как найти свой избирательный участок

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – 10 января 2021 года в Казахстане пройдут очередные выборы в маслихаты и Мажилис Парламента РК. Как казахстанцам найти свой участок для голосования, расскажет корреспондент МИА «Казинформ».
МИА «Казинформ» собрало ресурсы, где казахстанцы могут найти свой избирательный участок.
Так, в столице страны, городе Нур-Султане, найти свой избирательный участок можно:
- на сайте городского акимата http://astana.gov.kz/ru, кликнув баннер «Найти свой избирательный участок»;
- обратившись в единый контакт-центр iKomek по номеру 109 в режиме 24/7;
- через мобильное приложение Smart Astana;
- посредством Telegram чат-бота @smartastana_bot.
Алматы
- сайт http://service.almaty.kz/
- Telegram-bot https://t.me/sailau_almaty_bot
- на онлайн-сервисах Open Almaty
- колл-центр 221-10-01
Шымкент
В ближайшее время планируется запустить специальный сервис по проверке своего прикрепления к избирательному участку.
Шымкент, Абайский район
8(7252)39-02-00
Шымкент, Аль-Фарабийский район
8(7252) 39-02-01
Шымкент, Енбекшинский район
8(7252)39-01-96
Шымкент, Каратауский район
8(7252)77-46-06 8(7252)77-56-27
Акмолинская область
город Кокшетау
8(7162)297805 8(7162)297891 8(7162)297821 8(7162)297865
город Степногорск
8(71645)68800
Аккольский район
8(71638)20631
Аршалынский район
8(71644)51010
Астраханский район
8(71641)22822
Атбасарский район
8(71643)24306
Биржан сал
8(716)3921241
Буландынский район
8(71646)21245 8(71646)23618
Бурабайский район
8(71636)45536 8(71636)45596
Егиндыкольский район
8(71642)21719
Ерейментауский район
8(71633)23176
Есильский район
8(71647)21041
Жаксынский район
8(71635)31051
Жаркаинский район
8(71648)91290 8(71648)91347
Зерендинский район
8(71632)22461
Коргалжынский район
8(71637)22018
Сандыктауский район
8(7140)91739
Целиноградский район
109, 8(71651)30772 8(71651)30773 8 707 563 0109
Шортандинский район
8(71631)21421
Актюбинская область
Официальный сайт акимата области http://aktobe.gov.kz/
Алматинская область
Аксуский район
8(72832)22117
Алакольский район
8(72833)21507 8(72833)21454
Балхашский район
8(72773)95421 8(72773)91742
Енбекшиказахский район
8(72775)72371 8(72775)72143 8(72775)72863
Ескельдинский район
8(72836)30338 8(72836)30900
Жамбылский район
8(72770)22340 8(72770)31249 8(72770)22858
Илийский район
8(72752)20892 8(72752)21877 8(72752)30584 8(72752)70666 8(72752)71026 8(72752)50598 8(72752)48763 8(72752)41242 8(72752) 46394 8(72752)77380 8(72757)24590
Карасайский район
8(72771)29981 8(72771)22283
Каратальский район
8(72834)21962
Кегенский район
8 (72777)21560
Кербулакский район
8(72840)31670
Коксуский район
8(72838)20364 8(72838)20612 8(72838)20068 8(72838)20109
Панфиловский район
8(72831)53664 8(72831)52230 8(72831)47794 8(72831)37746
Райымбекcкий район
8/72779/21994
Сарканский район
8(72839)22969 8(72839)21431
Талгарский район
8(72774)21284 8(727)2956730
Уйгурский район
8(7277)821739 8(7277)822062
город Капшагай
8(72772)40790
город Талдыкорган
8(7282)247325 8(7282)247354
город Текели
8(72835)79114
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город Семей
8722256-65-81
город Риддер
8723242576
город Курчатов
87225179028
Абайский район
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Аягозский район
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Район Алтай
8(72335)6-24-40
Бескарагайский район
87223690250
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87225121001
Глубоковский район
87233122294
Жарминский район
87234765189
Зайсанский район
87234021567
Катон-Карагайский район
87234129197
Курчумский район
87233921727
Кокпектинский район
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Тарбагатайский район
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Байзакский район
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Жамбылский район
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Жуалинский район
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Меркенский район
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Мойынкумский район
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Сарысуский район
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Таласский район
8(72644) 6-10-00, 6-18-41
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Костанайский район
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