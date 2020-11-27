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    Выборы-2021: как найти свой избирательный участок

    27 Ноября 2020, 09:53

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – 10 января 2021 года в Казахстане пройдут очередные выборы в маслихаты и Мажилис Парламента РК. Как казахстанцам найти свой участок для голосования, расскажет корреспондент МИА «Казинформ».

    МИА «Казинформ» собрало ресурсы, где казахстанцы могут найти свой избирательный участок.

    Так, в столице страны, городе Нур-Султане, найти свой избирательный участок можно:

    - на сайте городского акимата http://astana.gov.kz/ru, кликнув баннер «Найти свой избирательный участок»;

    - обратившись в единый контакт-центр iKomek по номеру 109 в режиме 24/7;

    - через мобильное приложение Smart Astana;

    - посредством Telegram чат-бота @smartastana_bot.

    Алматы

    - сайт http://service.almaty.kz/

    - Telegram-bot https://t.me/sailau_almaty_bot

    - на онлайн-сервисах Open Almaty

    - колл-центр 221-10-01

    Шымкент

    В ближайшее время планируется запустить специальный сервис по проверке своего прикрепления к избирательному участку.

    Шымкент, Абайский район

    8(7252)39-02-00

    Шымкент, Аль-Фарабийский район

    8(7252) 39-02-01

    Шымкент, Енбекшинский район

    8(7252)39-01-96

    Шымкент, Каратауский район

    8(7252)77-46-06 8(7252)77-56-27

    Акмолинская область

    http://izbirateli.akmo.kz/

    город Кокшетау

    8(7162)297805 8(7162)297891 8(7162)297821 8(7162)297865

    город Степногорск

    8(71645)68800

    Аккольский район

    8(71638)20631

    Аршалынский район

    8(71644)51010

    Астраханский район

    8(71641)22822

    Атбасарский район

    8(71643)24306

    Биржан сал

    8(716)3921241

    Буландынский район

    8(71646)21245 8(71646)23618

    Бурабайский район

    8(71636)45536 8(71636)45596

    Егиндыкольский район

    8(71642)21719

    Ерейментауский район

    8(71633)23176

    Есильский район

    8(71647)21041

    Жаксынский район

    8(71635)31051

    Жаркаинский район

    8(71648)91290 8(71648)91347

    Зерендинский район

    8(71632)22461

    Коргалжынский район

    8(71637)22018

    Сандыктауский район

    8(7140)91739

    Целиноградский район

    109, 8(71651)30772 8(71651)30773 8 707 563 0109

    Шортандинский район

    8(71631)21421

    Актюбинская область

    Официальный сайт акимата области http://aktobe.gov.kz/

    Алматинская область

    https://zhetysu.saylaw.kz/

    Аксуский район

    8(72832)22117

    Алакольский район

    8(72833)21507 8(72833)21454

    Балхашский район

    8(72773)95421 8(72773)91742

    Енбекшиказахский район

    8(72775)72371 8(72775)72143 8(72775)72863

    Ескельдинский район

    8(72836)30338 8(72836)30900

    Жамбылский район

    8(72770)22340 8(72770)31249 8(72770)22858

    Илийский район

    8(72752)20892 8(72752)21877 8(72752)30584 8(72752)70666 8(72752)71026 8(72752)50598 8(72752)48763 8(72752)41242 8(72752) 46394 8(72752)77380 8(72757)24590

    Карасайский район

    8(72771)29981 8(72771)22283

    Каратальский район

    8(72834)21962

    Кегенский район

    8 (72777)21560

    Кербулакский район

    8(72840)31670

    Коксуский район

    8(72838)20364 8(72838)20612 8(72838)20068 8(72838)20109

    Панфиловский район

    8(72831)53664 8(72831)52230 8(72831)47794 8(72831)37746

    Райымбекcкий район

    8/72779/21994

    Сарканский район

    8(72839)22969 8(72839)21431

    Талгарский район

    8(72774)21284 8(727)2956730

    Уйгурский район

    8(7277)821739 8(7277)822062

    город Капшагай

    8(72772)40790

    город Талдыкорган

    8(7282)247325 8(7282)247354

    город Текели

    8(72835)79114

    Атырауская область

    http://sailau.atyrau.gov.kz/

    Telegram-бот @SailauAtyrauBot

    колл-центр Атырау - 8(7122)320233; 8(7122)205375

    Жылыойский район - 8(71237)51554

    Индерский район - 8(71234)20880

    Исатайский район - 8(71231)20684

    Курмангазинский район - 8(71233)20920

    Кызылкогинский район - 8(71238)21195

    Макатский район - 8(71239)32341

    Махамбетский район - 8(71236)21242

    Восточно-Казахстанская область

    https://e-vko.gov.kz/

    служба 109

    колл-центр 1331

    мобильное приложение «Digital East»

    город Усть-Каменогорск

    87232268965

    268986

    266707

    1300

    город Семей

    8722256-65-81

    город Риддер

    8723242576

    город Курчатов

    87225179028

    Абайский район

    87225291653

    Аягозский район

    87223730369

    Район Алтай

    8(72335)6-24-40

    Бескарагайский район

    87223690250

    Бородулихинский район

    87225121001

    Глубоковский район

    87233122294

    Жарминский район

    87234765189

    Зайсанский район

    87234021567

    Катон-Карагайский район

    87234129197

    Курчумский район

    87233921727

    Кокпектинский район

    87234822357

    Тарбагатайский район

    87234621701

    Уланский район

    87233827033

    Урджарский район

    87223034030

    Шемонаихинский район

    87233233534

    Жамбылская область

    город Тараз

    8 (7262) 434767, 437622

    Байзакский район

    8 (72637) 2-21-44

    Жамбылский район

    8(72633) 2-12-06, 2-18-93

    Жуалинский район

    8(72635)20487, 21938

    Меркенский район

    8(72632) 21094

    Мойынкумский район

    8(72642)21016

    Сарысуский район

    8 (72634) 61215

    Таласский район

    8(72644) 6-10-00, 6-18-41

    район Т.Рыскулова

    8(72631)2-16-00

    Кордайский район

    8 (72636) 4-52-57

    Шуский район

    8 (72638) 31988, 31016

    Западно-Казахстанская область

    единый колл-центр

    8 (7112) 109

    для жителей города Уральска

    приложение «Smart Uralsk»

    8 (71112) 500255

    Акжаикский район

    8 (71136) 91349

    Бокейординский район

    8 (71140) 21230, 21190

    Бурлинский район

    8 (71133) 20352, 6280567

    Район Байтерек

    8 (71130) 22556, 23490, 22702

    Жангалинский район

    8 (71141) 21100

    Жанибекский район

    8 (71135) 21910, 21240

    Казталовский район

    8 (71144) 31679, 31167

    Каратобинский район

    8 (71145) 31826

    Сырымский район

    8 (71134) 31163, 21129

    Таскалинский район

    8 (71139) 21382

    Теректинский район

    8 (71132) 21202

    Чингирлауский район

    8 (71137) 34199

    Карагандинская область

    https://e-krg.gov.kz/

    сайт sailau09.kz

    Костанайская область

    https://kostanayelection.kz/

    Telegram-бот @KostanayElectionBot

    Алтынсаринский район

    8 (71445) 34-1-94; 34-2-03

    Амангельдинский район

    8 (71440) 21-7-44; 23-0-00

    Аулиекольский район

    8 (71453) 22-2-37; 22-1-51

    Район Б. Майлина

    8 (71436) 3-62-70; 3-71-00

    Денисовский район

    8 (71434) 2-10-21; 2-19-45

    Джангельдинский район

    8 (71439) 2-15-41; 2-14-46

    Житикаринский район

    8 (71435) 2-55-21; 2-00-06

    Камыстинский район

    8 (71437) 2-16-82; 2-18-42

    Карабалыкский район

    8 (71441) 3-37-70; 3-25-29

    Карасуский район

    8 (71452) 21-0-04; 21-9-31

    Костанайский район

    8 (71455) 2-30-39; 2-25-46

    Мендыкаринский район

    8 (71443) 2-41-89; 2-41-92

    Наурзумский район

    8 (71454) 21-5-79; 21-5-35

    Сарыкольский район

    8 (71451) 22-5-32; 21-0-50

    Узункольский район

    8 (71444) 21-2-07; 24-2-01

    Федоровский район

    8 (71442) 22-5-28; 21-4-43

    город Костанай

    8 (7142) 57-57-68; 57-57-50; 57-57-10 57-57-31; 57-57-66

    город Аркалык

    8 (71430) 7-01-91; 7-66-06

    город Лисаковск

    8 (71433) 3-86-82; 3-84-11; 3-44-50 3-38-66

    город Рудный

    8 (71431); 4-12-77; 4-78-87 4-41

    Кызылординская область

    saylau.orda.gov.kz

    колл-центр 400200

    колл-центр 109

    Мангистауская область

    город Актау – 8 (7292) 33-65 -20;

    город Жанаозен – 8 (72934) 7-96-57,7-96-58;

    Мунайлинский район – 8 (7292) 46-62-34;

    Мангистауский район – 8 (72931) 2-12-86;

    Тупкараганский район 8 (72938) 2-26-45;

    Бейнеуский район – 8 (72932) 2-11-28;

    Каракиянский район – 8 (72937) 2-21-91.

    Павлодарская область

    https://www.gov.kz/memleket/entities/pavlodar/pavlodar-iin-service?lang=ru

    Северо-Казахстанская область

    http://izbiratel.sko.kz/

    Telegram-бот @SailauSkoBot

    Туркестанская область

    https://tur.saylaw.kz/

    Telegram-бот @tur_saylaw_bot

    Автор:

    Данияр Дауталиев

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