Выборы-2021: как найти свой избирательный участок

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – 10 января 2021 года в Казахстане пройдут очередные выборы в маслихаты и Мажилис Парламента РК. Как казахстанцам найти свой участок для голосования, расскажет корреспондент МИА «Казинформ».

МИА «Казинформ» собрало ресурсы, где казахстанцы могут найти свой избирательный участок.

Так, в столице страны, городе Нур-Султане, найти свой избирательный участок можно:

- на сайте городского акимата http://astana.gov.kz/ru, кликнув баннер «Найти свой избирательный участок»;

- обратившись в единый контакт-центр iKomek по номеру 109 в режиме 24/7;

- через мобильное приложение Smart Astana;

- посредством Telegram чат-бота @smartastana_bot.

Алматы

- сайт http://service.almaty.kz/

- Telegram-bot https://t.me/sailau_almaty_bot

- на онлайн-сервисах Open Almaty

- колл-центр 221-10-01

Шымкент

В ближайшее время планируется запустить специальный сервис по проверке своего прикрепления к избирательному участку.

Шымкент, Абайский район

8(7252)39-02-00

Шымкент, Аль-Фарабийский район

8(7252) 39-02-01

Шымкент, Енбекшинский район

8(7252)39-01-96

Шымкент, Каратауский район

8(7252)77-46-06 8(7252)77-56-27

Акмолинская область

http://izbirateli.akmo.kz/

город Кокшетау

8(7162)297805 8(7162)297891 8(7162)297821 8(7162)297865

город Степногорск

8(71645)68800

Аккольский район

8(71638)20631

Аршалынский район

8(71644)51010

Астраханский район

8(71641)22822

Атбасарский район

8(71643)24306

Биржан сал

8(716)3921241

Буландынский район

8(71646)21245 8(71646)23618

Бурабайский район

8(71636)45536 8(71636)45596

Егиндыкольский район

8(71642)21719

Ерейментауский район

8(71633)23176

Есильский район

8(71647)21041

Жаксынский район

8(71635)31051

Жаркаинский район

8(71648)91290 8(71648)91347

Зерендинский район

8(71632)22461

Коргалжынский район

8(71637)22018

Сандыктауский район

8(7140)91739

Целиноградский район

109, 8(71651)30772 8(71651)30773 8 707 563 0109

Шортандинский район

8(71631)21421

Актюбинская область

Официальный сайт акимата области http://aktobe.gov.kz/

Алматинская область

https://zhetysu.saylaw.kz/

Аксуский район

8(72832)22117

Алакольский район

8(72833)21507 8(72833)21454

Балхашский район

8(72773)95421 8(72773)91742

Енбекшиказахский район

8(72775)72371 8(72775)72143 8(72775)72863

Ескельдинский район

8(72836)30338 8(72836)30900

Жамбылский район

8(72770)22340 8(72770)31249 8(72770)22858

Илийский район

8(72752)20892 8(72752)21877 8(72752)30584 8(72752)70666 8(72752)71026 8(72752)50598 8(72752)48763 8(72752)41242 8(72752) 46394 8(72752)77380 8(72757)24590

Карасайский район

8(72771)29981 8(72771)22283

Каратальский район

8(72834)21962

Кегенский район

8 (72777)21560

Кербулакский район

8(72840)31670

Коксуский район

8(72838)20364 8(72838)20612 8(72838)20068 8(72838)20109

Панфиловский район

8(72831)53664 8(72831)52230 8(72831)47794 8(72831)37746

Райымбекcкий район

8/72779/21994

Сарканский район

8(72839)22969 8(72839)21431

Талгарский район

8(72774)21284 8(727)2956730

Уйгурский район

8(7277)821739 8(7277)822062

город Капшагай

8(72772)40790

город Талдыкорган

8(7282)247325 8(7282)247354

город Текели

8(72835)79114

Атырауская область

http://sailau.atyrau.gov.kz/

Telegram-бот @SailauAtyrauBot

колл-центр Атырау - 8(7122)320233; 8(7122)205375

Жылыойский район - 8(71237)51554

Индерский район - 8(71234)20880

Исатайский район - 8(71231)20684

Курмангазинский район - 8(71233)20920

Кызылкогинский район - 8(71238)21195

Макатский район - 8(71239)32341

Махамбетский район - 8(71236)21242

Восточно-Казахстанская область

https://e-vko.gov.kz/

служба 109

колл-центр 1331

мобильное приложение «Digital East»

город Усть-Каменогорск

87232268965

268986

266707

1300

город Семей

8722256-65-81

город Риддер

8723242576

город Курчатов

87225179028

Абайский район

87225291653

Аягозский район

87223730369

Район Алтай

8(72335)6-24-40

Бескарагайский район

87223690250

Бородулихинский район

87225121001

Глубоковский район

87233122294

Жарминский район

87234765189

Зайсанский район

87234021567

Катон-Карагайский район

87234129197

Курчумский район

87233921727

Кокпектинский район

87234822357

Тарбагатайский район

87234621701

Уланский район

87233827033

Урджарский район

87223034030

Шемонаихинский район

87233233534

Жамбылская область

город Тараз

8 (7262) 434767, 437622

Байзакский район

8 (72637) 2-21-44

Жамбылский район

8(72633) 2-12-06, 2-18-93

Жуалинский район

8(72635)20487, 21938

Меркенский район

8(72632) 21094

Мойынкумский район

8(72642)21016

Сарысуский район

8 (72634) 61215

Таласский район

8(72644) 6-10-00, 6-18-41

район Т.Рыскулова

8(72631)2-16-00

Кордайский район

8 (72636) 4-52-57

Шуский район

8 (72638) 31988, 31016

Западно-Казахстанская область

единый колл-центр

8 (7112) 109

для жителей города Уральска

приложение «Smart Uralsk»

8 (71112) 500255

Акжаикский район

8 (71136) 91349

Бокейординский район

8 (71140) 21230, 21190

Бурлинский район

8 (71133) 20352, 6280567

Район Байтерек

8 (71130) 22556, 23490, 22702

Жангалинский район

8 (71141) 21100

Жанибекский район

8 (71135) 21910, 21240

Казталовский район

8 (71144) 31679, 31167

Каратобинский район

8 (71145) 31826

Сырымский район

8 (71134) 31163, 21129

Таскалинский район

8 (71139) 21382

Теректинский район

8 (71132) 21202

Чингирлауский район

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Карагандинская область

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Алтынсаринский район

8 (71445) 34-1-94; 34-2-03

Амангельдинский район

8 (71440) 21-7-44; 23-0-00

Аулиекольский район

8 (71453) 22-2-37; 22-1-51

Район Б. Майлина

8 (71436) 3-62-70; 3-71-00

Денисовский район

8 (71434) 2-10-21; 2-19-45

Джангельдинский район

8 (71439) 2-15-41; 2-14-46

Житикаринский район

8 (71435) 2-55-21; 2-00-06

Камыстинский район

8 (71437) 2-16-82; 2-18-42

Карабалыкский район

8 (71441) 3-37-70; 3-25-29

Карасуский район

8 (71452) 21-0-04; 21-9-31

Костанайский район

8 (71455) 2-30-39; 2-25-46

Мендыкаринский район

8 (71443) 2-41-89; 2-41-92

Наурзумский район

8 (71454) 21-5-79; 21-5-35

Сарыкольский район

8 (71451) 22-5-32; 21-0-50

Узункольский район

8 (71444) 21-2-07; 24-2-01

Федоровский район

8 (71442) 22-5-28; 21-4-43

город Костанай

8 (7142) 57-57-68; 57-57-50; 57-57-10 57-57-31; 57-57-66

город Аркалык

8 (71430) 7-01-91; 7-66-06

город Лисаковск

8 (71433) 3-86-82; 3-84-11; 3-44-50 3-38-66

город Рудный

8 (71431); 4-12-77; 4-78-87 4-41

Кызылординская область

saylau.orda.gov.kz

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колл-центр 109

Мангистауская область

город Актау – 8 (7292) 33-65 -20;

город Жанаозен – 8 (72934) 7-96-57,7-96-58;

Мунайлинский район – 8 (7292) 46-62-34;

Мангистауский район – 8 (72931) 2-12-86;

Тупкараганский район 8 (72938) 2-26-45;

Бейнеуский район – 8 (72932) 2-11-28;

Каракиянский район – 8 (72937) 2-21-91.

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