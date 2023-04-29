«Выбор критиков-2023»: главную награду получила картина-дебют «Братья»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ассоциация Кинокритиков Казахстана объявила победителей ежегодной казахстанской премии в области кино «Выбор критиков-2023», передает МИА «Казинформ».

Победители премии были объявлены 28 апреля во время церемонии вручения, которая состоялась в городе Алматы в университете AlmaU. Впервые за всю историю «Выбора критиков» главную награду получила картина-дебют.

Лучшим фильмом-драмой были названы «Братья» - первая полнометражная работа режиссера Дархана Тулегенова.

Победители, «Выбор критиков-2023»:

Лучший фильм-драма:

Победитель – «Братья» (продюсер Максим Акбаров)

«Акын» (продюсеры Юлия Ким, Ержан Ахметов)

«Схема» (продюсеры Дина Жумабек, Юлия Ким)

«Голиаф» (продюсеры Г. Шабанов, Н. Джарбасов, А. Кочнев, О. Хлащева, Н. Дрозд, С. Абишев, Г. Сарсенов, А. Ашимов, М. Иситова)

«Ауыл» (продюсер Гульмира Апрымова)

Лучший жанровый фильм:

Победитель – «Дос-Мукасан» (продюсер Айгуль Байбек)

«Паралимпиец» (продюсер Адлет Ибраhим)

«Время патриотов» (продюсер Акбар Курманбаев)

«Пацанская история» (продюсер Куат Садыков)

«Алға» (продюсер Максим Акбаров)

Лучший режиссер:

Победитель - Дарежан Омирбаев («Акын»)

Адильхан Ержанов («Голиаф»)

Серик Апрымов («Ауыл»)

Дархан Тулегенов («Братья»)

Шарипа Уразбаева («Кызыл анар»)

Айдын Сахаман («Дос-Мукасан»)

Лучший дебют:

Победитель – «Каш» (реж. Айсултан Сеитов)

«Братья» (реж. Дархан Тулегенов)

«Горный лук» (реж. Эльдар Шибанов)

«Скоро кончится лето» (реж. Яна Скопина)

«Молочная девочка» (реж. Мади Балжанов)

Лучший сценарист:

Победитель - Серик Апрымов («Ауыл»)

Дарежан Омирбаев («Акын»)

Фархат Шарипов («Схема»)

Адильхан Ержанов («Голиаф»)

Дархан Тулегенов, Ален Рахметалиев («Братья»)

Асем Жапишева, Аскар Узабаев («Бакыт»)

Лучший оператор:

Победитель - Азамат Дулатов («Каш»)

Жандос Жумабаев («Кызыл анар»)

Борис Трошев («Акын»)

Эмир Байгазин («Жизнь»)

Александр Плотников («Схема»)

Лучший художник-постановщик:

Победитель - Ермек Утегенов («Голиаф»)

Нурболат Жапаков («Дос-Мукасан»)

Муниса Гулиева («Горный лук»)

Назира Байбекова («Каш»)

Ермек Утегенов («Обучение Адемоки»)

Лучшая женская роль:

Победитель - Лаура Мырзахметова («Бакыт»)

Айнур Бермухамбетова («Кызыл анар»)

Адема Ержанова («Обучение Адемоки»)

Виктория Романова («Схема»)

Айсулу Азимбаева («Хирург»)

Лучшая мужская роль:

Победитель - Берик Айтжанов («Голиаф»)

Айбар Салы и Алишер Исмаилов («Братья»)

Аскар Ильясов («Паралимпиец»)

Шарифбек Закиров («Нартай»)

Еркебулан Дайыров («Каш»)

Данияр Алшинов («Обучение Адемоки»)

Лучшая женская роль второго плана:

Победитель - Толганай Талгат («Каш»)

Александра Ревенко («Штурм»)

Алмагуль Казихан-Сагындык («Бакыт»)

Айша Мамутова («Ауыл»)

Лаура Турсунканова («Горный лук»)

Лучшая мужская роль второго плана:

Победитель - Ерболат Алкожа («Бакыт»)

Ондасын Бесикбасов («Каш»)

Еркен Губашев («Паралимпиец»)

Катай Даули («Боран»)

Санжар Мади («Горный лук»)

Лучшая музыка:

Победитель - Акмарал Зыкаева («Қаш»)

Абай Акбаев («Братья»)

Адильжан Толукпаев («Паралимпиец»)

Асхат Манабай («Жизнь»)

Молданазар («Штурм»)

Лучшая песня:

Победитель - «Atajurt» ( Hey Monro , jeltoksan , «Лето 1941 года»)

«Уақыт мәңгі тұрмайдым» (Зарина Божанова, «Паралимпиец»)

«Вождь» (Molto Loud, «Три»)

«Менің махабаттым» (Нуржан Курманбаев, «Почти мачо»)

«Боран» (Ушкын Жамалбек, «Боран»)

Лучшие спецэффекты:

Победитель – «Время патриотов»

«Каш»

«Дос-Мукасан»

«Казахи против пришельцев»

«Лето 1941-го»

В рамках церемонии также были вручены следующие специальные призы:

За вклад в фестивальное движение - Ануару Кенжебаеву (директору кинофестиваля «Байконур»).

За вклад в каскадерскую профессию – Жайдарбеку Кунгужинову (руководителю каскадерской группы «Номад»).

Ассоциация кинокритиков Казахстана существует с 2015 года и ежегодно проводит премию в области кино «Выбор критиков», на которой традиционно отмечает лучшие достижения казахстанского кинематографа. Организация насчитывает 21 члена из числа киноведов и кинокритиков: президент Ассоциации Гульнара Абикеева, Олег Борецкий, Тулеген Байтукенов, Карим Кадырбаев, Баубек Ногербек, Назира Мукушева, Гульажар Машрапова, Галия Байжанова, Дмитрий Мостовой, Инна Смаилова, Ольга Малышева, Мади Мамбетов, Александра Поршнева,Молдияр Ергебеков, Ержан Джумабеков, Дана Амирбекова, а также присоединившиеся в этом году Джамиле Сатыбалдиева, Асия Бакдаулеткызы, Алма Айдар, Камила Габдрашитова и Досхан Бояубаев.