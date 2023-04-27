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    Вы полномочные представители идей мира и согласия – Президент обратился к членам АНК

    27 Апреля 2023, 11:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Каждый гражданин Казахстана должен смело отстаивать ценности единства и солидарности народа как внутри страны, так и за рубежом. Таким мнением поделился Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Глава государства отметил, что за прошедший год представители Ассамблеи не раз выступали с заявлениями по резонансным случаям, неизменно продвигая прагматичную и консолидирующую позицию.

    «Вы - не просто часть общественного объединения, а настоящие полномочные представители идей мира и согласия. Вы всегда показываете пример рассудительности и дальновидности при обсуждении такой чувствительной темы, как межэтнические и межконфессиональные отношения. Следуя этому подходу, мы можем противостоять любым попыткам внести раздор в наше общество», - сказал Касым-Жомарт Токаев во время ХХХІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана.

    Президент подчеркнул, что каждый гражданин должен смело отстаивать ценности единства и солидарности нашего народа как внутри страны, так и за рубежом. Хороший пример – челленджи в социальных сетях, в которых граждане Казахстана разной этнической принадлежности говорят о сплоченности народа, отсутствии дискриминации в стране.

    «Радует, когда представители креативной индустрии и просто творческие люди создают контент, посвященный особой атмосфере дружбы и взаимопонимания в Казахстане, доброте и толерантности наших граждан. Такие песни, стихи, видеоролики всегда вызывают восторженную реакцию аудитории», - добавил Президент.

    В Астане проходит ХХХІІ сессия Ассамблеи народа Казахстана с участием Президента Касым-Жомарта Токаева. Тема сессии – «Справедливый Казахстан: единство, стабильность, развитие».

    В первый день мероприятия, которое началось вчера, состоялась панельная дискуссия с участием делегатов сессии. В рамках сессии представители Ассамблеи народа Казахстана установили нарядную юрту, которая символизирует единство народа страны.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Президент Казахстана АНК
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